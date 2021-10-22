ريا أبي راشد تشارك أحمد الروبي في أغنية «متعلق بيكي»

تشارك الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد في أغنية «متعلق بيكي» التي يصورها الفنان أحمد الروبي على طريقة «فيديو كليب» خلال الأيام الماضية في مدينة الجونة، لتنضم لمجموعة كبير من النجمات شاركن في الأغنية من بينهن يسرا، شيرين رضا، صبا مبارك، تارا عماد، بالإضافة إلى هدى الفتي وسارة عبد الرحمن ومايان السيد.

ونشر أحمد الروبي عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بـ«إنستجرام»، مقاطع حصرية من أغنية متعلق بيكي، التي يتابع تصويرها، حيث ظهرت برفقته ريا أبي راشد، بينما نشر مقطع فيديو برفقة الفنانة يسرا، وتوالت تعليقات المتابعين الذين تساءلوا عن موعد طرح الأغنية التي يشارك بها عدد كبير من النجمات.

وطالب المتابعون بوجود نجمات أخريات في الأغنية، حيث قاموا بطرح عدد من الأسماء من بينهم روبي، دينا الشربيني، منة شلبي، بالإضافة إلى مريم الخشت.

يسرا في كواليس أغنية متعلق بيكي

وتعتبر الأغنية هي العمل الثاني الذي يطرحه أحمد الروبي خلال موسم الصيف الحالي، وذلك بعد أغنيته الأولى «سقف الحلاوة» التي كتب كلماتها ولحنها، بينما قام بتوزيعها علي فتح الله، وفي «متعلق بيكي» يتعاون الروبي مع عزيز الشافعي حيث إن الأغنية من كلماته وألحانه، ومن توزيع علي فتح الله، وإنتاج شركة «طيارة»، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.