ريان جوسلينج ومارجوت روبي في فيلم جديد من سلسلة «Ocean's Eleven»

يجرى النجم الأمريكي ريان جوسلينج مفاوضات لمشاركة مارجوت روبي، في فيلم جديد ضمن سلسلة «Ocean's Eleven»، وذلك بعد تعاونهما في فيلم «Barbie» الذي سيخرج للنور في يوليو المقبل، ومن المقرر أن تشارك «روبي» في إنتاج الفيلم الجديد من «Ocean's Eleven» جنبًا إلى جنب مع المخرج جاي روتش وزوجها توم أكيرلي وميشيل جراهام، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

الفيلم من إخراج جاي روتش وكتابة كاري سولومون، ولم يتم الكشف عن الحبكة الرئيسية للفيلم، ولكن من المتوقع أن تدور أحداث الفيلم بعيدا عن لاس فيجاس كما دارت الأجزاء السابقة من السلسلة، حيث تعود إلى أروروبا في الستينات، ومازال الفيلم قيد التطوير، ومن المقرر أن يبدأ إنتاجه في ربيع العام المقبل، ويعمل جوزي ماكنمارا وأوليفيا ميلش وجاري روس كمنتجين تنفيذيين في الفيلم الذي لم يحمل عنوانًا بعد.

تفاصيل الجزء الجديد من سلسلة «Ocean's Eleven»

وجرى عرض النسخة الأولى من فيلم «Ocean's Eleven» عام 1960، من بطولة فرانك سيناترا ودين مارتن، وتم إعادة الفيلم بنفس الأسم من إخراج ستيفن سودبيرج، وبطولة جورج كلوني، وبراد بيت، ومات ديمون، وتم تقديم جزئين متتالين من الفيلم بعنوان «Ocean’s Twelve» و«Ocean's Thirteen».

وفي 2018، تم تقديم جزء جديد من الفيلم بعنوان «Ocean's Eight» من إخراج جاي روس، ولكن بقصة مختلفة من بطولة نسائية جمعت ساندرا بولوك، كيت بلانشيت وآن هاثاواي.

«Barbie» في دور العرض السينمائي يوليو 2023

ويستعد صناع «Barbie» للمخرجة جريتا جيروج، طرح الفيلم في دور العرض السينمائي حول العالم بحلول يوليو 2023، والذي يضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجانب مارجوت روبي وريان جوسلينج، من بينهم ويل فيرل، أمريكا فيرارا، سيمو ليو وكيت مكينون.

ومن جانبه، قال ريان جوسلينج الذي يجسد الشخصية الحية للدمية «كين» ضمن الأحداث: «لقد استمتعنا كثيرًا بصنع هذا الفيلم وشعرنا بالرضا، ونريد رؤية الجميع يبدأون الاستمتاع بقدر ما نحن عليه، لا يمكنني الانتظار حتى يخرج الفيلم».