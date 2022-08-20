طبيب تعليقا على المطالبة بتقليل جرعة لقاح جدري القرود: فعال بنسبة كبيرة

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بإعطاء جرعة أصغر من لقاح جدري القردة إلى المصابين، مؤكدة في بيان لها أن الجرعة الصغيرة فعالة بنفس النسبة، ويمكن استخدامها لتكبير حجم المخزون الحالي 5 مرات.

وأوضحت وكالة الأدوية الأوروبية أنه بمجرد حقن الأشخاص المصابين بجدري القردة بمقدار خُمس الجرعة العادية من لقاح الجدري الذي صنعته شركة «بافاريان نورديك» سيؤدي نفس دور الأجسام المضادة لجدري القردة بالجرعة الكاملة، وطلبت الوكالة تقديم اللقاح عن طريقة حقنة تحت الجلد بدل من استخدام الأنسجة الأعمق للحصول على استجابة مناعية أفضل.

تقليل نسبة عقار فيروس جدري القردة

ويقول الدكتور «أحمد شاهين» أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، تعليقًا على هذه التوصية، إن اللقاح الموجود حاليًا الذي طورته شركة «بارفاراين نورديك»، هو لقاح فعال مضاد للفيروسات بصفة عامة، مضيفاً إن تفشي المرض لا يتطلب لقاحات جماعية لأن تدابير مثل النظافة ستساعد أكثر في السيطرة على الانتشار.

وأكد «شاهين»، في تصريح لـ«الوطن»، أن جرعات لقاح شركة «بافاريا» محدودة للغاية ما دفعهم لاستخدام لتقليل جرعات اللقاح كما حدث خلال تفشي الحمى الصفراء وشلل الأطفال، مشيراً إلى أن الفيروس ما زال ضعيفًا رغم انتشاره كما أن نسبة فعالية اللقاح عالية للقضاء على الوباء.

طرق الحماية من انتشار الفيروس

وأوضح «شاهين»، أنه على الرغم من عدم وصول الفيروس إلى مصر حتى الآن، إلا أن الاهتمام بنظافة الأسطح من خلال تطهيرها بشكل دوري بالماء والصابون أمر محسوم.

ونصح أستاذ علم الفيروسات المواطنين باتباع الخطوات الاسترشادية بالمنزل، من خلال الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية، وخصوصًا التي تحتوي على فيتامين «A- B-C».