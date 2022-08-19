تغيير اسم جدري القرود.. و«الصحة العالمية» تتلقى المقترحات

قالت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال إنه خوفًا من أن يعتقد بعض الناس أن مرضًا يسمى جدري القرود هو مزحة أو يصيب الحيوانات فقط، قررت منظمة الصحة العالمية إعادة تسمية الفيروس الذي يسبب معاناة عالمية ويتجاوز الآن 14100 حالة في الولايات المتحدة.

ووفق الوكالة، تريد منظمة الصحة العالمية مساهمة عامة، وقد حصلت على عدد كبير من الاقتراحات الحديثة بشأن تغيير اسم جدري القرود كأن يصبح اسمه الجدري الكبير.

بعض المقترحات المقدمة لإعادة تسمية جدري القرود

واقترح شخص ما أن يكون اسمه فيروس أورثوبوكس بريبين، أو POV نسبة إلى بريبين فون ماجنوس عالم الفيروسات الدنماركي الذي اكتشفه.

وابتكر كثيرون بعض المسميات مثل Orthopox MPV22 أو mopox-22، واقترح أحدهم M58-22PV ليشمل المسمى سنوات الاكتشاف وتفشي المرض.

وقالت دائرة الصحة في مقاطعة كولومبيا في رسالة بالبريد الإلكتروني إن السلطات الصحية في العاصمة حساسة دائمًا لأي لغة أو مصطلحات يمكن أن تكون سبب في وصم بعض الأشخاص.

إعادة تسمية جدري القرود

وأضافت: «نحن ندعم جهود منظمة الصحة العالمية لإعادة تسمية جدري القرود وسوف نعتمد الاسم الجديد إذا وافق عليه مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها».

وأضافت الوكالة: «لكن في تجربتنا لم نر هذه القضية تؤثر بشكل كبير على رد فعل الجمهور على المرض أو رغبتهم في فهم واحتواء تفشي المرض».

مجموعة بحثية: هناك حاجة ملحة إلى تسمية غير تمييزية لجدري القرود

وفي أوائل يونيو، أشارت مجموعة دولية من العلماء في ورقة بحثية إلى الحاجة الملحة إلى «تسمية غير تمييزية وغير موصومة» لجدري القرود.

وقالت المجموعة، بقيادة كريستيان هابي، أستاذ البيولوجيا الجزيئية وعلم الجينوم إنه في سياق التفشي العالمي الحالي، فإن الإشارة المستمرة إلى هذا الفيروس وتصنيفه لكونه أفريقيًا ليس فقط غير دقيق، ولكنه أيضًا تمييزي ووصم.

وأضافت أن أوضح مظاهر ذلك هو استخدام صور المرضى الأفارقة لتصوير آفات الجدري في وسائل الإعلام الرئيسية في شمال الكرة الأرضية.

رد منظمة الصحة العالمية على المجموعة البحثية

وردت منظمة الصحة العالمية على العلماء في 14 يونيو، قائلة إنها ستسعى للحصول على مقترحات عامة لأسماء جديدة لجدري القرود.

وفي أواخر يوليو، حث مفوض الصحة العامة في مدينة نيويورك، الدكتور أشوين فاسان، منظمة الصحة العالمية على مضاعفة جهودها، نظرًا للوصمة التي قد يولدها الاسم الحالي للفيروس، والتاريخ المؤلم والعنصري الذي تتجذر فيه مصطلحات مثل ذلك الذي يحمله جدري القرود.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن العملية تتكون من النظر في ثلاثة جوانب: اسم المرض نفسه، والفيروس المسبب للمرض، والمتحورات الفيروسية.