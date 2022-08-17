تفشي جدري القرود في بيرو.. أغلب المصابين من الرجال

تفشى فيروس جدري القرود في بيرو بشكل مفاجئ، حيث دخل ما يقرب من 144 شخصًا المستشفيات والعيادات في البلاد، من أصل إصابة أكثر من 834 شخصًا، بينها 666 في العاصمة ليما، وفقا لوكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية.

جدري القرود في بيرو

وأعلنت وزارة الصحة في ليما، أن أغلب المصابين بفيروس جدري القرود في بيرو هم من الرجال، وتراوحت أعمارهم ما بين الـ20 والـ55 عاما.

وأكد مويزيس غوايدو سيهوانشا، أحد مسؤولي وزارة الصحة في ليما، أن أكثر من 90% من المصابين بفيروس جدري القرود في بيرو من الشاذين جنسيا، مشيرًا إلى أن امرأة واحدة بين كل 133 شخصا دخل إلى المستشفى.

اعراض فيروس جدري القرود

وبحسب وكالة أنباء «فرانس برس»، قال أحد المصابين بفيروس جدري القرود في بيرو داخل مستشفي «أرزوبيسبو لوايزا» إنه يعاني من آلام شديدة نتيجة الآفات التي أصيب بها على فمه وفي المناطق الحساسة المتفرقة بجسده، مؤكدا أن العلاج ليس لديه تأثير فعال على الفيروس.

وبحسب موقع «يورونيوز»، أشار مصاب آخر بفيروس جدري القرود في بيرو البالغ من العمر 32 عاماً، أنه أصيب بالفيروس بعد اصابته بفيروس نقص المناعة «الإيدز» خلال الشهر الجاري، كما رصدت بيرو حالة وفاة واحدة بالفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق، عن فرض حالة طوارئ صحية عامة في شهر مايو الماضي، بعد أن تفشى فيروس جدري القرود في جميع أنحاء العالم، حيث وصل إجمالي عدد الاصابات إلى 35 ألف حالة في 92 دولة، وزادت بشكل مفاجئ بنسبة تصل إلى 20% خلال أسبوع واحد فقط.