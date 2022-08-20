إنشاء أول مدرسة ثانوية زراعية في الطور بتكلفة 40 مليون جنيه

تشهد محافظة جنوب سيناء طفرة كبيرة في قطاع التعليم، حيث جرى إنشاء أكثر من 360 مدرسة خلال 10 سنوات، بإجمالي 1108 فصول دراسية على مستوى مدن المحافظة.

المهندس حمودة نعمان، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، قال في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إن هيئة الأبنية التعليمية بقيادة اللواء يسري عبدالله، رئيس الهيئة، تسعى للتوسع في إنشاء المدارس في محافظة جنوب سيناء، بحيث أن يكون في كل وادي مدرسة تعليم أساسي، بالإضافة إلى إنشاء مدارس ثانوية ببعض المناطق.

التوسع في إنشاء المدارس الفنية

وأكد «نعمان» أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة التوسع في إنشاء مدارس ثانوي فني لتغطية المحافظة بالكامل، لتشجيع الطلاب على التعليم ومنع التسرب الذي كان يحدث بعد حصول الطالب أو الطالبة على الشهادة الابتدائية أو الإعدادية.

إنشاء أول مدرسة ثانوي زراعي في الطور

كما أوضح أنه جرى تخصيص أرض بمدينة الطور يبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع لإقامة أول مدرسة ثانوي زراعي مزودة بفصول ومعامل وورش ومكتبة وغرف تكنولوجيا إلى جانب مبنى إداري بتكلفة تصل إلى نحو 40 مليون جنبه، وجرى تخصيص 12 فصلا دراسيا بها، بالإضافة إلى معامل تصنيع الألبان وكل الأقسام الزراعية، مشيرا إلى أنه يبدأ العمل بهذه المدرسة أول أكتوبر المقبل بعد الانتهاء البت الفني والمالي.

وقال «نعمان» إنه يجري إحلال وتجديد مدرسة الطرفة الثانوية التجارية بالكامل على مساحة 1200 متر مربع وتضم 6 فصول دراسية بتكلفة 4 ملايين جنيه، لخدمة أهالي سانت كاترين.

3 مدارس جديدة تدخل الخدمة

كما قال مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بجنوب سيناء، إن هناك 3 مدارس جديدة ستدخل الخدمة هذا العام في مدينتي الطور وطابا، بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه، موضحًا أن مدرسة الإسكان الاجتماعي في حي النصر بمدينة الطور تدخل الخدمة هذا العام 2022/2023، وتشمل ابتدائي وإعدادي، بالإضافة إلى مدرسة الفيروز التي تخدم أهالي حي الفيروز وهي تعليم ابتدائي وإعدادي، موضحًا أن المدرستين تستوعبان نحو 1300 طالب وطالبة موزعين على 39 فصلًا.

أما مدرسة طابا فهي أول مدرسة تعليم أساسي بالمدينة تابعة للتربية والتعليم، وهي عبارة عن 6 فصول كمرحلة أولى بتكلفة بلغت نحو 4 ملايين جنيه.