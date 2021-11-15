الأبنية التعليمية: 58 مليون جنيه لإنشاء وصيانة 22 مدرسة بجنوب سيناء (صور)

قال المهندس حمودة نعمان بدر مدير عام هيئة الأبنية بمحافظة جنوب سيناء، إن المحافظة تشهد نموا كبيرا وتطورت خاصة في مجال التعليم وتشهد بعض المدن ارتفاع في كثافة فصول المدارس لا سيما في المدن، موضحا أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، طالب بإنشاء المزيد من المدارس بمختلف مراحلها لحل أزمة الكثافة وتغطية المنطلق المحرومة.

وأكد «نعمان»، في تصريح لـ«الوطن»، أن رئيس الهيئة اللواء يسري عبد الله سالم، وجه بضرورة إدراج ما تحتاجه جنوب سيناء مدارس في ظل اهتمام القيادة السياسية بتنمية سيناء والتوسع في إنشاء المدارس لمحاربة الأفكار المتطرفة ونشر الثقافة والعلم بين أبناء سيناء.

وأضاف أن الهيئة تنفذ مشروعات في جنوب سيناء ضخمة هذا العام بتكلفة بلغت 58 مليون جنيه وتشمل إنشاء مدارس جديدة، وصيانة أخرى.

إنشاء وتوسعة 6 مدارس

وأكد «حمودة»، أنه يجري إنشاء وتوسعة 6 مدارس في مختلف مدن المحافظة بتكلفة بلغت 43.7 مليون جنيه وهي :

１- مدرسة الثانوية الصناعية بمدينة نويبع بتكلفة 16 مليون حنيه وتضم 12 فصل و4 ورش، نسبة التنفيذ 95٪ .

２- مدرسة الإسكان الاجتماعي بطور سيناء بتكلفة 11 مليون وتضم 28 فصل ونسبة التنفيذ 65٪.

３- مدرسة الرويسات بشرم الشيخ توسعة وتعلية بتكلفة 4.4 مليون جنيه ونسبة التنفيذ بلغت 30٪.

４- مدرسة الفيروز التعليم الأساسي بالطور وتضم 11 فصلا بتكلفة إجمالية 6.2 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 55 ٪.

５- مدرسة طوبية الابتدائية بطابا وتضم 6 فصول بتكلفة 3.3 مليون جنيه ونسبة التنفيذ 40 ٪.

６- مدرسة أبو بكر الصديق بمدينة أبورديس هي عبارة عن توسعة تشمل 3 فصول ومبنى خدمي بتكلفة 2.2 مليون جنيه ونسبة التنفيذ 80 ٪.

صيانة 16 مدرسة بالمحافظة

ولفت إلى أن الهيئة رصدت 13.5 مليون حنيه لصيانة 16 مدرسة علي مستوي المحافظة، وتجري الأعمال في ثلاث مدارس قاربت على الانتهاء وهي :

１- مدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائيه بالطور ونسبة التنفيذ 95٪.

２- مدرسة أبوزنيمة الإعدادية ونسبة التنفيذ 80٪.

３- مجمع الخنساء بنويبع ونسبة التنفيذ 55 ٪.

وأوضح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بجنوب سيناء أنه جرى طرح 13 مدرسة للصيانة، وجرى تسليم المواقع للشركات للبدء في تنفيذ الأعمال دون التأثير على العام الدراسي أو العناية التعليمية.