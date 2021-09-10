إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي في طابا

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء في تصريح لـ«الوطن»، إن المحافظة حققت تقدمًا ملحوظًا في مجالات التعليم وجرى تكريم المتفوقين من الطلاب ومديري المدارس سواء التعليم العام أو الأزهري، موضحا أن المحافظة تقف بقوة خلف التعليم على أرض المحافظة لأن العلم أساس التنمية الحقيقية.

وأضاف أن وديان جنوب سيناء لا تخلو من مدرسة تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي الذي قرر مواجهة الإرهاب والتطرف بالعلم والثقافة ونشر الروح الوطنية بين الطلاب.

وقدم المحافظ الشكر إلي اللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، على ما تقوم به الهيئة على أرض جنوب سيناء لإنشاء المدارس في كل المناطق.

إنشاء أول مدرسة في طابا للتعليم الأساسي بتكلفة ٦ ملايين جنيه

وأكد المحافظ أن مدينة طابا إحدى أهم المدن في المحافظة ويعيش فيها أكثر من 5000 مواطن، وكانت محرومة من الخدمات أبرزها التعليم، موضحًا أن أحد رجال الأعمال بنى مدرسة للتعليم الأساسي وجرى افتتاحها منذ سنوات.

وأضاف أن هيئة الأبنية التعليمية قامت لأول مرة بإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي في طابا بتكلفة نحو 3 ملايين جنيه، وتضم 6 فصول كمرحلة أولى، على أن يتم استكمال المراحل الأخرى لتصبح طابا بها تعليم أساسي وثانوي، وطالب أولياء الأمور بضرورة إلحاق أطفالهم بالمدارس وتشجيعهم على التعليم لأن التعليم أساس نجاح الشعوب.

18 مدرسة خطة الصيانة الجديدة للأبنية التعليمية

المهندس حمودة نعمان مدير هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك خطة لصيانة المدارس هذا العام، جرى وضعها بالتنسيق مع محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، موضحًا أن خطة الصيانة تشمل 18 مدرسة، جرى تنفيذ المرحلة الأولى بصيانة ثلاث مدارس وتم الانتهاء من الأعمال بنسبة تصل إلى 89% وسيتم انتهاء الصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية تشمل صيانة 15 مدرسة بتكلفة إجمالية تصل إلى 11 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم ببناء ثلاث مدارس جديدة هى الإسكان الاجتماعي بالطور بتكلفة 11 مليون جنيه، مدرسة الفيروز بتكلفة 7 ملايين جنيه، مدرسة طابا بتكلفة 3 ملايين جنيه.