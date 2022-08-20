مجلس الدولة يلزم تعليم أسيوط بدفع 5 ملايين جنيه للتأمين الصحي عن عام 2019

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، بأداء مبلغ مقداره 5 ملايين و380 ألفًا و968 جنيهًا قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي للطلاب، عن العام الدراسي 2018/2019م إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

نظام التأمين الصحي

وقالت الجمعية العمومية في فتواها، إن نظام التأمين الصحي على الطلاب مقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992م، ويطبق على طلاب مدارس محافظة أسيوط حسبما سبق بيانه، ومن ثم يتعين على محافظة أسيوط (مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط) تحصيل اشتراكات التأمين الصحي السنوية من طلاب المدارس التابعة لها، وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها.

تقرير اللجنة

وأضافت الجمعية، أنه الثابت من التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 7/9/2021م، أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بمدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، والمستحقة عنهم اشتراكات التأمين الصحي في العام الدراسي 2018/2019م هو 1066844 طالبًا، وأن جُملة اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عنهم مبلغ مقداره (12802128) جنيهًا، وأن جُملة الاشتراكات المسددة من قِبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط عن هذا العام الدراسي– محل النزاع 2018/2019م – هو مبلغ مقداره (7418160) جنيهًا.

المتبقي 5 ملايين جنيه

وأوضحت، أن المتبقي في ذمتها مبلغ مقداره (5383968) جنيهًا من قيمة جُملة اشتراكات التأمين الصحي؛ الأمر الذي يتعين معه إلزام محافظة أسيوط (مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط)، بسداد مبلغ مقداره (5383968) جنيهًا قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب مدارس المديرية عن العام الدراسي محل النزاع– 2018/2019م- إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى.