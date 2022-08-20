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مصرع 15 شخصا وإصابة 22 آخرين في حادث سير بتركيا.. بينهم صحفيون

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رؤى ممدوح
01:17 م | السبت 20 أغسطس 2022
حادث سير ــ صورة أرشيفية

حادث سير ــ صورة أرشيفية

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 22 آخرين، جراء حادث سير في ولاية غازي عنتاب التركية، وفق ما أفادت به وكالة «سبوتنيك»، في نبأ عاجل.

تفاصيل حادث السير بتركيا

وحول تفاصيل الحادث، قال حاكم الولاية التركية، داود غول، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم السبت: «توفي 15 شخصا، وأصيب 22 آخرين، جراء اصطدام حافلة وسيارة فريق إنقاذ وسيارة إسعاف».

395 ألف حادث مروري خلال عام في تركيا

وأضاف حاكم الولاية، أن بين القتلى 3 رجال إطفاء و2 من العاملين الصحيين وصحفيين. وشهدت تركيا في عام 2021، نحو 395 ألف حادث مروري، أودى بحياة 2245 شخصا، فضلا عن إصابة أكثر من 255 ألفًا آخرين.

 

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بقلم رؤى ممدوح