تركيا تعزي مصر في ضحايا كنيسة أبوسيفين بالجيزة

قدمت تركيا التعزية في ضحايا حادث حريق كنيسة أب, سيفين في مصر، الذي راح ضحيته العشرات، وفق ما نقلت صحيفة «زمان» التركية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: «علمنا ببالغ الحزن أن عشرات الأشخاص فقدوا حياتهم وأصيبوا في حريق اندلع، بكنيسة أبو سيفين بالجيزة بمصر».

وزارة الخارجية التركية تعرب عن تعازيها لأسر الضحايا

وعبرت وزارة الخارجية التركية، في البيان، عن التعازي لأسر الذين فقدوا أرواحهم في الحادث ولشعب ودولة مصر الشقيقة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.