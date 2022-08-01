الليرة التركية تتراجع 0.2% أمام الدولار الأمريكي اليوم

تواصل الليرة التركية السقوط منذ بداية العام الجاري بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم العالمي مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ومنذ قرارات البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة منذ سبتمبر 2021، بالإضافة إلى وضع قيود من الحكومة التركية على الشركات التجارية في الوقت الذي رفعت فيه الشركات العامة التركية أسعار الغاز بشكل مفاجئ.

ووفقا لتقارير موقع Investing العالمي، انخفضت الليرة التركية عصر اليوم بمقدار 0.2% لتسجل اليوم 17.9612 ليرة تركية مقابل الدولار الأمريكي نتيجة إصرار الحكومة التركية على وضع قيود على قروض الشركات التجارية، وفي المقابل قررت شركة الغاز الوطنية التركية زيادة أسعار الغاز مرة أخرى.

البنك المركزي التركي يخفض الفائدة 5%

وبحسب Investing، سجلت الليرة التركية أدنى مستوى على الإطلاق يوم 20 ديسمبر الماضي حينما سقطت دون مستويات الـ 18.4 ليرة للدولار تزامنا مع الخفض الرابع لأسعار الفائدة، التي بدأت سبتمبر 2021 لتصل إلى 500 نقطة أساس في 4 اجتماعات متتالية.

وأشار الموقع إلى أن الهبوط الكبير لليرة التركية يأتي تزامنًا مع إصرار المسؤولين الأتراك على اتباع نموذج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يستهدف فائدة منخفضة، ويشجع الصادات والسياحة، متجاهلًا معدلات التضخم التي يراها غير مبررة وقادمة من الخارج.

الليرة التركية أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء مقابل الدولار

وانخفضت الليرة التركية خلال تعاملات شهر يوليو الماضي في حدود 8% نزولا من مستويات 16.6933 ليرة / دولار إلى المستويات الحالية بالقرب من 18 ليرة / دولار.

يذكر أن الليرة التركية انخفضت منذ بداية العام لتصبح بين أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء مقابل الدولار حيث انخفض 35% بعدما خسرت ما يزيد على 4.6 ليرة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي نزولا من مستويات 13.3161 ليرة / دولار نهاية ديسمبر 2021.