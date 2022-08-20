تأييد حكم الإعدام على الطالب المتهم بقتل مدرسة لسرقتها في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بتأييد الحكم الإعدام شنقا على الطالب المتهم بقتل معلمة في قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة، وذلك بعد أخذ الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية في قرار إعدامه، وذلك لسرقة مصوغاتها وأموالها، بعد أن انتظر في ‏مدخل العقار الذي تسكنه حتى هدأت الأمور واقتحم الشقة ‏وذبحها وهي صائمة وسرق مصوغاتها وهرب‎.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس محكمة المنصورة، وعضوية كل من المستشار ‏خالد ‏السعدني والمستشار الدكتور خالد الزناتي والمستشار شعبان إبراهيم غالي، وسكرتارية كل من ‏سامح إبراهيم الموفي، وأحمد عاشور الدريني وتامر عبدالمعبود المتولي، في القضية رقم 25252 لسنة ‏‏2021 ‏جنايات مركر المنصورة والمقيدة برقم 2682 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة‎.‎

العثور على جثة مدرسة في منزلها

وتعود الواقعة لشهر نوفمبر من عام 2021، عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مأمور ‏مركز ‏شرطة المنصورة بورود بلاغ من أهالي قرية تلبانة دائرة المركز، بالعثور على سيدة ‏مقيدة ومذبوحة ‏داخل ‏منزلها بالقرية‎.‎

إحالة طالب الهندسة للجنايات

وأحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، المتهم «إسلام أ‏ ص ‏ع ع»، محبوس، السن 21 عامًا، طالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة، ومقيم في ‏تلبانة مركز ‏المنصورة، لمحكمة جنايات المنصورة لاتهامه بقتل المجني عليها «آمال لطفي رشاد جبر»، ‏معلمة على ‏المعاش، عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم قاطعاً وبيّت النية على إزهاق روحها إن ‏حالت دون ‏استيلائه على أموالها، فأباح حرمة المال لديه وتجسد بجسده، فأباح حرمة النفس قاطعاً عرى ‏القرابة، فما إن ‏أبصرها بعينه فزين له قتلها فأطبق عليها وأوثق يديها وساقيها بأدوات «سلك، كوفية، ‏خمار، طرحة» وأحضر سلاحاً أبيض «سكين»، وسدده بجسدها غير مرة وأطبق على رأسها بيده لينحر ‏عنقها فانفجرت ‏دماؤها الصائمة قاصداً إزهاق روحها محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة ‏التشريحية المرفق، ‏واستل الحياة منها على النحو المبين بالتحقيقات.