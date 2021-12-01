القبض على مطلق النار في مدرسة أمريكية بولاية ميشيجان.. قتل 3 طلاب

قالت وكالة «فرانس برس»، إن الشرطة الأمريكية اعتقلت مطلق النار بإحدى المدارس في ولاية «ميتشيجان»، ما نتج عنه مقتل 3 تلاميذ وإصابة 8، بينهم أحد المدرسين، بعد أن قام شاب في الخامسة عشر من عمره بإطلاق النار في مدرسة ثانوية بولاية ميشيجان، ونقلت الوكالة عن «مايكل ماكابي»، مسؤول الشرطة في منطقة أوكلاند، أن المشتبه به تم اعتقاله وهو تلميذ في مدرسة أكسفورد الثانوية بنفس الولاية، وتابع: «أوقف عناصر الشرطة المشتبه به بعد خمس دقائق مرت على الاتصال الأول».

مُطلق النار يلتزم الصمت

وأشار «ماكابي»، أن مُطلق النار لم يُبد أي مقاومة أمام رجال الشرطة الذين أوقفوه وهو يحمل سلاحا ناريا في المدرسة التي تضم 1800 تلميذ، ولزم الصمت، بناء على نصيحة ذويه بعدم الحديث إلى الشرطة، وأضاف أن التحقيقات تحاول معرفة ما إذا كان المراهق أطلق النار عشوائيا أو أنه كان يستهدف ضحايا بعينهم، وأضاف: «الوضع مأسوي، أسر التلاميذ تعاني من التوتر الشديد»، وتقع أكسفورد على مسافة 60 كيلومترا شمال مدينة ديترويت الكبيرة.

الرئيس الأمريكي يعزي الضحايا

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور ولاية «مينيسوتا»، قدم التعازي لمن اسماهم بـ«للعائلات التي تقاسي حزنا لا يمكن تصوره لفقدان شخص عزيز ومجتمع برمته تحت الصدمة الآن»، وتحصد حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة الكثير من الضحايا، لكن الدستور الأمريكي يُعطي الحق في حيازة أسلحة نارية.

وقالت سلطات المدينة إنها تم إبلاغها بوقوع الحادث، كما تلقت أكثر من 100 مكالمة طوارئ وقت الظهيرة، فيما استخدم مطلق النار مسدسا شبه آليا وأطلق النار من 15 إلى 20 مرة، خلال دقائق قليلة، والتلاميذ القتلى هم شاب في السادسة عشرة وفتاة في الرابعة عشر وأخرى في السابعة عشر، كما أصيب ثمانية أشخاص آخرين بينهم مدرس، وتم نقلهم إلى المستشفيات وأصبح ستة منهم في وضع مستقر.