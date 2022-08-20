مايفوتكش.. أزمة إبراهيم عادل مع بيراميدز بسبب الأهلي ومدافع الزمالك على رادار السماوي

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يواجه إبراهيم عادل، لاعب فريق بيراميدز، أزمة جديدة داخل النادي السماوي قبل أسابيع قليلة من انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الكروي الجاري 2021-2022، بسبب مفاوضات النادي الأهلي معه.

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