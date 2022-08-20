مصدر بـ الأهلي: لم نتفاوض مع كيروش.. وسواريش مستمر في منصبه

ارتبط اسم البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، بالعمل داخل النادي الأهلي كمدير فني لفريق الكرة الأول بالنادي بدلا من ريكاردو سواريش، المدير الفني الحالي للفريق، وذلك بعدما أعلن ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر سابقًا، وصول كيروش إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة تولي كيروش مهمة تدريب النادي الأهلي أو تولي منصب في اللجنة الفنية المشرفة على الكرة بالنادي، قائلًا: «لا صحة للأنباء التي جرى تداولها بشأن وصول كيروش إلى مصر من أجل تدريب الفريق خلفًا لسواريش، أو تولي منصب في شركة الكرة أو اللجنة الفنية في الأهلي».

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