10 لاعبين يقتربون من الرحيل عن بيراميدز.. 6 على رادار الأهلي والزمالك

أصبح 10 لاعبين على أعتاب الرحيل عن فريق بيراميدز، خلال الفترة المقبلة، بعد تلقي عدد منهم عروضا للخروج من الفريق بنهاية الموسم الجاري 2021-2022، فضلا عن رغبة إدارة النادي السماوي في إجراء تعديلات كبيرة بقائمة الموسم الجديد وتقليل ميزانية رواتب اللاعبين وضم عدد آخر من اللاعبين الجدد.

6 لاعبين مطلوبين في القطبين

وأكد مصدر في تصريحاته لـ«الوطن سبورت»، أن هناك 10 لاعبين أصبحوا على أعتاب الرحيل عن بيراميدز، من بينهم ستة لاعبين مطلوبين في الأهلي والزمالك، قطبي الكرة المصري، واللذين دخلا في مفاوضات معهم، لضمهم في الموسم الجديد.

رمضان صبحي ضمن المهددين بالرحيل

وأضاف المصدر، أن قائمة اللاعبين العشرة تضم: «رمضان صبحي، عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، أحمد أيمن منصور، شريف إكرامي، المهدي سليمان، أسامة جلال، محمد حمدي، إبراهيم عادل، أحمد فتحي».

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