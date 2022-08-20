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«التخطيط» تستقبل الدفعة الثانية من البرنامج الصيفي لتدريب طلاب الجامعات

كتب:

وليد عبد السلام
05:22 م | السبت 20 أغسطس 2022
البرنامج الصيفي لتدريب طلاب الجامعات 2022

البرنامج الصيفي لتدريب طلاب الجامعات 2022

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدفعة الثانية من البرنامج الصيفي لتدريب طلاب الجامعات في نسخته الخامسة 2022، والتي تعقده الوزارة سنويًا.

واستعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فيديو لها تم عرضه خلال حفل الاستقبال، مهام عمل الوزارة والملفات والمشروعات المنوطة بها، والجهات التابعة لها، وتطرقت إلى الحديث حول الخطة الاستثمارية للدولة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

مبادرة المليون ريادي

وأكدت وزيرة التخطيط أن العمل على الخطة الاستثمارية يقع ضمن الجهود الأساسية لوزارة التخطيط، التي يتم إعدادها بشكل تشاركي مشيرة إلى مشروع رواد 2030 كأحد المشروعات التي تقوم بها الوزارة لدعم الشباب وتدريبهم على ريادة الأعمال، لافتة إلى أن مبادرة المليون ريادي هدفها تدريب مليون من الشباب على ريادة الأعمال قبل عام 2030، فضلًا عن حملة ابدأ مستقبلك.

وأشادت الوزيرة بدور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

عبد الخالق: الوزارة حريصة على التدريب الصيفي

فيما أكد طارق عبد الخالق مستشار الوزيرة لشؤون الموارد البشرية على حرص الوزارة على عقد التدريب الصيفي للعام الخامس على التوالي، إيمانًا منها بقدرات الشباب.

وأوضح عبد الخالق أن البرنامج بدأ عام 2018، وتقدم له حينها 49 طالبا، في حين ارتفع عدد المتقدمين خلال عام 2019 إلى 79 طالبا، ثم انخفض في عام 2020 نتيجة لتداعيات فيروس كورونا، متابعًا أن عدد المتقدمين عاود الارتفاع في 2021، ليبلغ 51 طالبا، ثم ارتفع في العام الحالي ليصل إلى 67 طالبا.

واستعرض فريق عمل وحدة الموارد البشرية، الهيكل الداخلي للوزارة والوحدات الداخلية لها، ليتم توزيع الطلاب بعدها على الوحدات المختلفة وفقًا لطبيعة دراستهم.

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