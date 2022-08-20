ما حكم إخراج الزكاة لعلاج المرضى؟.. «الإفتاء» تجيب

تعتبر الزكاة من أركان الإسلام الـ5، لذا يحرص عليها العديد من المسلمين، لا سيما أن فيها خير كبير، وورد في السنة والقرآن، العديد من المواطن التي تعبر عن فضل أداء الزكاة، إذ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ».

الأصل في الزكاة

وورد سؤال لدار الإفتاء عن حكم الإنفاق من الزكاة لسبب حميد؛ كمساعدة أحد مرضى السرطان أو غيره من الأمراض الصعبة، الذي لا يمتلك القدرة المادية على العلاج.

وأجابت الدار في فتوى رسمية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، بأنه لا مانع شرعا من الصرف من الزكاة للمرضى المصابين بأمراض خطيرة ولا يقدرون على تكلفتها، مشيرة إلى قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاڪِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ واللهُ عَلِيمٌ حَڪِيمٌ».

وأوضحت أنه بناء على الآية سالفة الذكر، فالصرف من الزكاة لمساعدة مرضى الأمراض الخبيثة الذين لا يقدرون ماديا على تكاليف العلاج من الأولويات، والأصل في الزكاة هو سد حاجات المحتاجين من المأكل والمسكن والعلاج وغيره، كما لفتت الدار إلى أهمية الالتزام باللوائح والقوانين التي تنظم الأمر.

فوائد الزكاة

وللزكاة فوائد كثيرة تعود على الإنسان؛ أبرزها أن الزكاة من الأمور التي تدعم النظام الاقتصادي في الإسلام، كما أشارت الدار إلى أنه في الكثير من المواطن بالقرآن الكريم، تذكر الزكاة مقرونة بالصلاة، وذلك فيه دلالة على مدى أهميتها كقوله سبحانه وتعالى: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ».

ومدح الله عز وجل المزكين من عباده، وجاءت أكثر من آية قرآنية تدل على أنهم أصحاب إيمان صادق بالله عز وجل، لافتا إلى قوله تعالى: «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ».