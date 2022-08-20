ماكرون يزور الجزائر 25 أغسطس ويعرض المساعدة لمكافحة الحرائق

أعلن قصر الإليزيه، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الجزائر في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس ، في زيارة تهدف إلى إعادة إطلاق الشراكة بين البلدين بعد عدة أشهر من الأزمة.

وقالت الرئاسة الفرنسية: «بعد محادثة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائرى عبد المجيد تبون فإهذه الرحلة ستساهم في تعميق العلاقات الثنائية في المستقبل وتعزيز التعاون الفرنسي الجزائري في مواجهة القضايا الإقليمية ومواصلة عمل معالجة الذكريات».

تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر

وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر العام الماضي بعد تصريحات ماكرون عن النظام الجزائري وحرب الاستقلال والاستعمار الفرنسي.

واستدعت الجزائر سفيرها في فرنسا وقت ذلك، وعاد لاحقًا في إشارة إلى أن البلدين أعادا ترميم العلاقات وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ونالت الجزائر استقلالها عن فرنسا عام 1962 بعد حرب استمرت ثماني سنوات بين الثوار الجزائريين والجيش الفرنسي انتهت بتوقيع اتفاقيات إيفيان التاريخية، وفي الخامس من يوليو من العام ذاته وبعد أيام على تصويت 99.72% من المشاركين في استفتاء لصالح الاستقلال، تحررت الجزائر أخيرًا من الحكم الاستعماري، لكن ذكريات تلك المرحلة التي استمرت 132 عامًا لا تزال تخيم على العلاقة مع فرنسا.

فرنسا تعرض المساعدة في مكافحة الحرائق بالجزائر

وكشفت الرئاسة الفرنسية، عن أن ماكرون أبلغ الرئيس الجزائري استعداد باريس للتعاون في مكافحة الحرائق، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية».

وأوضح مسؤولون أن نحو 39 حريقًا اندلع في أجزاء مختلفة من شمال الجزائر، وتم إجلاء حوالي 350 شخصًا في عدة مقاطعات، فيما تسببت الحرائق في مقتل 40 شخصًا وإصابة العشرات.