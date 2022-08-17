الجزائر: ارتفاع ضحايا حرائق الغابات إلى 26 شخصا.. ومروحيات لإخمادها

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر كمال بولجود، ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات شرقي البلاد، إلى 26 شخصا، موضحًا أن اندلاع الحرائق في توقيت واحد في ولايات الشرق يفتح علامات استفهام والتحقيقات جارية، وفق ما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأرسل الجيش الجزائري، مروحيات للمساهمة في جهود إطفاء الحرائق المندلعة شرقي الجزائر.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم، تسجيل 39 حريقا في 14 ولاية، وتواصل الجهود لإخمادها.