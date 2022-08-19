من الجزائر إلى الصين.. 4 كوارث وقعت خلال الساعات الماضية

شهدت 4 دول بينها دولتين عربيتين، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث، منها الانهيارات الطينية، التي شهدتها الصين، كما شهدت السلطات الجزائرية، اندلاع حرائق خلال الأيام القليلة الماضية، فيما أعلنت السلطات، مساء أمس الخميس، إخماد غالبية الحرائق.

وشهدت قرى في مقاطعة «تشينجهاي» الواقعة شمال غربي الصين، تدفقات طينية وصخرية ناجمة عن الأمطار الغزيرة، التي اجتاحت محافظة «داتونج ذاتية الحكم» في مدينة شينينج، عاصمة المقاطعة، مساء أمس الأول الأربعاء، ما أسفر عن مصرع 17 شخصا، فيما فقد 17 آخرين.

وأشار نائب مدير إدارة الطوارئ المحلية، «هان شيانج هوي»، في مؤتمر صحفي، إلى إنقاذ 20 شخصا تم الابلاغ عن فقدانهم سابقا، فيما لا يزال نحو 4500 من رجال الاطفاء ورجال الشرطة والعسكريين وموظفي الاستجابة للطوارئ والسكان المحليين يبحثون عن المفقودين.

أضرار بـ 14 مبنى.. وإقامة ملاجئ مؤقتة في مدرستين

وتضرر 6245 مواطن في 6 قرى، حيث تم جرف مبنيين على الأقل وتضرر 14 مبنى بشدة، فيما أقامت السلطات الصينية، ملاجئ مؤقتة في مدرستين لإيواء أكثر من 1200 شخص.

بدورها، خصصت السلطات الصينية، أمس الخميس، 50 مليون يوان «حوالي 7.37 مليون دولار أمريكي» من «صندوق الإغاثة من الكوارث الطبيعية» المركزي لدعم أعمال الإنقاذ في أعقاب انهيار جبلي في مقاطعة «تشينجهاي» شمال غربي البلاد. وكانت مديرية المالية بالمقاطعة خصصت في وقت سابق، 50 مليون يوان آخر، لاستخدامها في جهود الانقاذ الطارئ والاغاثة من الكارثة،

مصرع 5 أشخاص بينهم طفلتين جراء سقوط أشجار نتيجة العواصف

وفي النمسا، لقى 5 أشخاص مصرعهم بينهم طفلتين «4 و8 سنوات» جراء سقوط أشجار، نتيجة العواصف التي ضربت البلاد في حادثين منفصلين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، أوقفت شركة السكك الحديدية الوطنية النمساوية، وقف جميع خدمات القطارات في معظم الولايات المتاخمة لسلوفينيا وإيطاليا، جراء تسبب العواصف الشديدة في انقطاع التيار الكهربائي.

احتراق 12 جزائريا أحياء داخل حافلتهم أثناء محاولتهم الفرار

وفي الجزائر، تمكنت فرق الإطفاء، مساء أمس الخميس، من إخماد غالبية الحرائق التي أودت منذ أمس الأول الأربعاء بحياة ما لايقل عن 38 شخصاً معظمهم في «ولاية الطارف» الواقعة شمال شرقي الجزائر وخلفت دمارا واسعا.

وفي وقت سابق، قال شاهد عيان، إن 12 شخصاً احترقوا أحياء داخل حافلتهم أثناء محاولتهم الفرار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، حشدت السلطات الجزائرية، 1700 عنصر إطفاء لإخماد النار في 118 موقعا في 21 ولاية، فيما استخدم الجيش، مع فرق الإطفاء، قاذفات مائية.

وأشارت وسائل إعلام جزائرية، إلى معاناة ما لا يقل عن 200 شخص آخر من حروق أو مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب الدخان، فيما فتحت وزارة العدل الجزائرية، تحقيقًا يهدف إلى تحديد ما إذا كانت الحرائق متعمدة، بعد حديث الداخلية عن حرائق مفتعلة.

الجزائر: إلقاء القبض على مشتبه به يحمل 3 ولاعات

وأعلن مكتب المدعي العام في «سوق أهراس»، إلقاء القبض على أحد المخربين في غابة بالقرب من المدينة، كما ألقت السلطات الجزائرية، القبض على 3 رجال بالقرب من الطارف بتهمة إضرام النيران في محاصيل جيرانهم الزراعية.

وأشارت السلطات الجزائرية، إلى أن المشتبه به «29 سنة»، كان يحمل 3 ولاعات، مشيرة إلى انه من أرباب السوابق.

وفي السودان، دعت منظمة «التعاون الإسلامي»، الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية إلى تقديم المساعدات العاجلة لجمهورية السودان، على إثر الفيضانات والسيول العارمة التي اجتاحتها، متسببة في محاصرة المئات من السكان الخرطوم وبعض مدن الولايات في منازلهم، وتكبيدهم خسائر فادحة.

وأكد الأمين العام للمنظمة ، حسين إبراهيم طه، التزام «التعاون الإسلامي»، مواصلة الاتصالات مع الدول والمنظمات لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من آثار الفيضانات، فيما هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على «منطقة جازان» الواقعة على جنوب غربي المملكة العربية السعودية، وفاق لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».