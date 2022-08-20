تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الله مشرف.. محتجز بالعناية المركزة

كشف شريف عبد القادر، زوج ابنة الفنان عبد الله مشرف، تطورات الحالة الصحية للأخير، وذلك بعد إصابته بجلطة في ذراعه الأيسر، خلال الساعات القليلة الماضية، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة القاهرة.

الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

وقال زوج ابنة الفنان عبد الله مشرف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف مستقرة حتى الآن، وأنه بدأ في التحدث إليهم مرة أخرى، ولكنه مازال محتجزا داخل العناية المركزة، حتى يستكمل علاجه تماما، وفي انتظار تحديد الأطباء موعد خروجه من المستشفى.

وكانت الحالة الصحية للفنان عبد الله مشرف تدهورت في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد شعوره بآلام في ذراعه الأيسر، فقرر حينها الذهاب إلى أحد المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات الطبية والاطمئنان عليه، وفوجئوا بإصابته بجلطة في ذراعه الأيسر.

فيلم «تسليم أهالي» للفنان عبد الله مشرف

الجدير بالذكر أنه يعرض فيلم «تسليم أهالي» للفنان عبد الله مشرف، حاليا في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، والتي تدور أحداثه حول تناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

ويشارك في بطولة الفيلم دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، عبد الله مشرف، محمد أوتاكا، محمد حسني، أحمد فتحي، عمرو وهبة، جورج عزمي، محمد ممدوح، لوسي، ومن تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي.