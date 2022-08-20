زوج ابنة الفنان عبدالله مشرف: صحته مستقرة وما زال في العناية المركزة

كشف شريف عبدالقادر، زوج ابنة الفنان عبدالله مشرف، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان القدير، وقال إنه ما زال تحت الملاحظة بغرفة العناية المركزة، مشيرا إلى استقرار الحالة، وأن هناك تحسنا ملحوظا في الوضع الصحي له.

وكان الفنان عبدالله مشرف، بعد نقله إلى غرفة العناية المركزة وحجزه بها، إثر إصابته بجلطتين في الذراع الأيسر وانسداد الشرايين، حيث نُقل إلى إحدى المستشفيات منذ نحو 3 أيام بعد شعوره بتعب شديد وتحول يديه إلى اللون الأزرق بشكل مفاجئ.

عبدالله مشرف تحت الملاحظة بالعناية المركزة

وطمأن «عبدالقادر» كل جمهور ومحبي عبدالله مشرف، بتأكيده أنه واع تمامًا لكل ما يحدث حوله ويدرك جيدًا تفاصيل حالته «اتكلمنا معاه واطمنا الحمدلله، هو يشعر بأنه في حال أفضل، ويتمنى يخرج النهاردة قبل بكرة، خصوصًا إنه يكره فكرة التواجد في المستشفيات».

زوج ابنة عبدالله مشرف: حالته الصحية تتحسن للأفضل

ونُقل عبدالله مشرف إلى أحد المستشفيات يوم الأربعاء الماضي، بعد شعوره ببعض الآلام في العمود الفقري والكتف، وذهب لإجراء بعض الفحوصات والأشعات المقطعية، والتي أثبتت إصابته بـ جلطتين في اليد اليسرى، وتم التعامل الفوري مع الجلطات حتى تم إذابتها، وحُجز بالعناية المركزة لحين استقرار الحالة.

وكان زوج ابنة عبدالله مشرف، أوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن الفنان الكبير كان محتجزًا منذ عدة أيام بأحد مستشفيات القاهرة، لإجراء كشف دوري نتيجة بعض الإرهاق والتعب الذي ألّم به، ولكن بعد مغادرته المستشفى بفترة، عاد الألم مجددًا.

يشارك في فيلم «تسليم أهالي»

وأشار «عبدالقادر» إلى أنه ذهب بالفنان القدير إلى مستشفى أخرى، وبعد الكشف الطبي والتحاليل والأشعات اللازمة تم اكتشاف إصابته بجلطتين «كانت خضة كبيرة، لكن الحمدلله الموضوع اتلحق بسرعة».

وظهر عبدالله مشرف، في أحداث فيلم «تسليم أهالي»، الذي يُعرض حاليًا بدور العرض السينمائي، من بطولة هشام ماجد، ودنيا سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ممدوح، وشيكو، وأحمد فتحي، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الكوميديا والتشويق.