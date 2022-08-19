إصابة الفنان عبدالله مشرف بجلطة وحجزه في العناية المركزة

تعرّض الفنان عبدالله مشرف لوعكة صحية طارئة، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بمنطقة الجيزة، وحجزه بغرفة العناية المركزة، بعد اكتشاف إصابته بجلطة في الشريان الخاص بالذراع اليسرى، وذلك حسب تصريحات زوج ابنته «شريف»، لـ«الوطن».

إصابة عبدالله مشرف بجلطة في الذراع

وقال زوج ابنة عبدالله مشرف إن «الفنان كان يشعر بآلام في العمود الفقري، مع تحول لون يديه إلى الأزرق، وجرى نقله إلى المستشفى للاطمئنان، لكن فوجئنا بإصابته بجلطة في ذراعه اليسرى، وأجريت له أشعة مقطعية على المخ والجسد بالكامل، واضطر الأطباء إلى حجزه بغرفة العناية المركزة».

زوج ابنة عبدالله مشرف: محتجز في العناية المركزة منذ 3 أيام

وأشار إلى أن عبدالله مشرف محتجز داخل العناية المركزة منذ 3 أيام، وهناك استقرار في الحالة الصحية في الوقت الحالي، ولم يكتب له الطبيب المعالج على إذن بالخروج حتى هذه اللحظة.

يُذكر أن عبدالله مشرف تعرّض لوعكة صحية في عام 2020، وجرى نقله إلى المستشفى للاشتباه بإصابته بجلطة في المخ.