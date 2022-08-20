مشروعات «حياة كريمة» بالجملة لدعم البنية التحتية والارتقاء بالخدمات في المحافظات

تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تنفيذ المشروعات التي تستهدف مد شبكات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، لتحسين مناحي الحياة بقرى الريف بعد عقود من التهميش، ضمن خطة التحول إلى مجتمعات أكثر تطوراً بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة.

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعمل على تدشين 3471 مشروعاً في 5 مراكز تضم 32 وحدة محلية و192 قرية و757 تابعاً، تشمل قطاعات الصرف الصحي والتعليم، مضيفاً أن المرحلة الثانية ستضم مركزين جديدين على أن تستغرق كل مرحلة عاماً، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المنيا: توصيل الصرف الصحي إلى 65% من القرى بدلاً من 12%

وأشار محافظ المنيا إلى أن الصرف الصحي في المحافظة قبل انطلاق مبادرة حياة كريمة كان يغطى 12% من القرى، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تستهدف إنجاز 65% من التغطية الشاملة لشبكات الصرف، في ظل بناء 179 محطة صرف صحي و17 محطة معالجة، إذ تخدم المحطة الواحدة 12 قرية. ونوه بأن العمل يجري على إنشاء المجمعات الخدمية والتي تقدم 7 خدمات مختلفة، وهى الشهر العقاري والسجل المدني ووحدة تضامن اجتماعي، ومكتب تموين ومكتب بريد ووحدة محلية ومركز تكنولوجي، لافتا إلى أن المواطن قبل تدشين المجمعات الخدمية كان يضطر إلى قطع 12 كيلومترا من أجل استخراج الأوراق الرسمية. وكشف «القاضي» عن أن الألياف الضوئية ستدخل القرى لأول مرة بجانب الوحدات الصحية التي سيتم العمل على إدخالها، ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد.

«الغربية»: تنفيذ 428 مشروعاً بـ 4.5 مليار جنيه

ومن جانبها، قالت الدكتورة زينب سامى، منسق «حياة كريمة» بمحافظة الغربية، إن المبادرة تستهدف إنجاز 934 مشروعاً في مركز زفتى، حيث يجري العمل في 304، وجارٍ الانتهاء من 428، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 66% بتكلفة تقديرية 4.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أن «حياة كريمة» عملت على 22 محور تنمية بدأت بإنشاء الصرف الصحي من خلال تنفيذ محطات صرف وخطوط سحب وشبكات انحدار بإجمالي 28 مشروعا وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 88%.

وأضافت «سامى» أن توصيل خدمات مياه الشرب على رأس المحاور التي عملت عليها مبادرة «حياة كريمة»، إذ جرى إحلال الشبكات المتهالكة ومد أخرى جديدة بإجمالي 129 مشروعاً بنسبة تنفيذ بلغت 97%، بالإضافة إلى دفن خطوط الكهرباء للجهد المتوسط في باطن الأرض وصيانة الأعمدة وزراعة أعمدة جديدة وإدخال محولات بقدرات عالية بإجمالي 108 مشروعات بنسبة تنفيذ 63%.

وأشارت إلى أن «الغربية» أصبحت تتمتع بخدمة الغاز الطبيعي من خلال 55 مشروعاً بنسبة تنفيذ وصلت إلى 51%، بالإضافة إلى 83 مشروعاً في قطاع التعليم وخدمات الأبنية التعليمية بنسبة تنفيذ 99%، مضيفة أن العمل جارٍ على 30 مشروعاً في قطاع الشباب والرياضة لخدمة شباب الغربية، تنوعت بين الصيانة ورفع الكفاءة والإنشاءات الجديدة.

وأضافت منسق «حياة كريمة» بالغربية أن المبادرة تستهدف الانتهاء من 24 مشروعاً في القطاع الصحي تتوافق مع منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أن الأهالي استقبلوا مشروعات «حياة كريمة» بحالة من الفرح والسعادة غير مسبوقة.

وفي السياق ذاته، كشفت مؤسسة «حياة كريمة»، عن آخر مستجدات نسب تنفيذ المشروعات في قرية الكداية التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

وأكدت المؤسسة قرب انتهاء عدد من المشروعات في الكثير من القطاعات بمركز أطفيح، مشيرة إلى أن نسبة التنفيذ في مركز طب الأسرة وصلت لـ90%، إلى جانب إنجاز 90% من مجمع الخدمات الزراعية، فضلاً عن الانتهاء من مجمع الخدمات الحكومية بالكامل ومدرسة حمزة بن عبدالمطلب، ونقطة الإسعاف.

وفي مطروح، كشف الدكتور عبدالرحمن الطباخ، منسق مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة، عن أن المبادرة تستهدف منذ انطلاقها تنمية القرى الأكثر احتياجاً، والتي تتجاوز نسبة الفقر بها 90%، مشيراً إلى أن مطروح من أوائل المحافظات التي دخلت في نطاق المبادرة في عام 2019، بما يشمل 27 قرية على مدار 3 سنوات.

وأضاف «الطباخ» أن السنة الأولى تضمنت تطوير 5 قرى، من خلال إقامة عدد كبير من الآبار لاستقبال مياه الأمطار، والتي تعد من مصادر الدخل التي توفرها المبادرة لأهالي هذه القرى، منوهاً بأن وجه الحياة في القرى الخمس تغيرت، بعد تنفيذ الأعمال في توقيتاتها المحددة، عبر 76 مشروعاً بتكلفة 80 مليون جنيه. ولفت إلى أن السنة الثانية من المبادرة شهدت تطوير 6 قرى في 4 مراكز، حيث جرى تنفيذ مشروعات لتحلية المياه وإنشاء الخزانات، إلى جانب إنشاء وزيادة السعة الاستيعابية للمدارس وزيادة عدد الفصول، ورصف وربط عدد من الطرق بالقرية، من خلال 35 مشروعاً بتكلفة 142 مليون جنيه. وأشار إلى ضم 23 قرية ضمن نطاق عمل المبادرة في أغسطس الجاري، ليكون إجمالي القرى المستهدفة داخل المبادرة 30، بما يتجاوز نصف قرى محافظة مطروح البالغ عددها 56.