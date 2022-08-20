«محيي الدين»: إجبار الدول النامية على الاقتراض من أجل التنمية عبث

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ، إنه من العبث إجبار الدول النامية على الاقتراض من أجل المشروعات التنموية لعلاج المشكلات الناتجة عن الآثار السلبية التي أنتجتها الدول الكبرى الصناعية، لافتا إلى أن مصر وعدد من الدول النامية تعمل على تطوير أسواق الكربون بما يتوافق مع احتياجات الدول النامية.

تمويل المشروعات التنموية

وأوضح محيي الدين، في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة اليوم»، أنه يعمل في العديد المؤسسات الدولية على توفير تمويل لـ المشروعات التنموية وتبديل الديون بمشروعات تنموية من الدول الكبرى، لافتا إلى أن الموازنة العامة للدولة تقوم بمكونات عديدة تتضمن التعليم والصحة والتنمية بشكل عام ويجب مراعاة الجانب البيئي فيها وأن تتوافق الموازنة مع آليات وأهداف التنمية.

الموازنة العامة والتنمية والمناخ

وأشار إلى أن المالية أعلنت إعادة النظر في تلك الدراسات التي تربط بين الموازنة العامة والتنمية والمناخ قبل إطلاق موازنة العام المقبل، لافتا إلى أن هناك مبادرات تطلقها التنمية المحلية بشكل متواصل لتعزيز قيم التنمية وتطبيق المشروعات الخدمية الحقيقية على أرض الواقع.

مشروعات تنموية في العديد من القطاعات

وأكد محيي الدين، أن مصر بدأت العمل من أجل المناخ والبيئة بشكل عملي من خلال مشروعات تنموية في العديد من القطاعات، واتجهت بالفعل لتوليد الهيدروجين الأخضر من أجل الحفاظ على البيئة وعدم اتباع سياسات طارئة لتوليد الطاقة في مقابل الإضرار بالبيئة.