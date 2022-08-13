إقبال كبير على المحميات الطبيعية بالغردقة مع اقتراب قمة المناخ

تشهد شواطئ الغردقة بمحافظة البحر الأحمر إقبالاً كبيراً من السائحين الأجانب والمصريين، خاصةً على مناطق المحميات الطبيعية والجزر البحرية، وفي مقدمتها جزيرة الجفتون وشواطئ أورانج، حيث يتوافد آلاف السائحين يومياً عبر عشرات المراكب السياحية، وذلك تزامنا مع اقتراب قمة المناخ، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، في ظل اهتمام عالمي بالتحول إلى الأخضر.

إقبال على المحميات الطبيعية «مالديف مصر»

وشهدت شواطئ أورانج بجزيرة الجفتون إقبالاً من السائحين عبر عشرات المراكب السياحية حيث الرمال الناعمة والمياه الصافية والشواطئ الخلابة والمناظر الطبيعية، والتي تشبه المالديف ولهذا السبب لقبت «مالديف مصر» حيث الاستمتاع بالطبيعة والتقاط الصور التذكارية وممارسة السباحة والسنوركل في أجواء تشبه جزر المالديف.

إقبال كبير على الشواطئ

وأشارت سارة زكريا، مدير العلاقات العامة بشواطئ أورانج، إلى أن الشواطئ واحدة من أفضل المحميات الطبيعية فى الغردقة والعالم، ويأتي إليها السائحون من جميع دول العالم، للاستمتاع بالطبيعة والمياه الصافية والرمال الناعمة والتقاط الصور التذكارية.

وأشارت إلى أن حوالي 2000 سائح يتوافدَون على شواطئ أورانج يومياً من جنسيات أجنبية مختلفة.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن شواطئ أورانج بجزيرة الجفتون تبعد عن مدينة الغردقة حوالي نصف ساعة بالمركب السياحي، وتبدأ الرحلة في الثامنة صباحاً، ثم العودة في الرابعة عصراً، وتستقبل شواطئ أورانج آلاف السائحين الأجانب عبر عشرات رحلات المراكب السياحية يومياً.

اهتمام بالمحميات الطبيعة في قمة المناخ

من جانبه، أوضح الدكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، أن مدينة الغردقة تمتلك عدداً كبيراً من المحميات الطبيعية والشواطئ الخلابة والجزر البحرية التي تجتذب السائحين إليها من جميع أنحاء العالم، لافتاً في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الدولة، ممثلة في وزارة البيئة، تولي اهتماماً بالمحميات الطبيعية، تزامنا مع استضافة مصر لحدث عالمي هو قمة المناخ في شهر نوفمبر المقبل، وسط اهتمام عالمي.