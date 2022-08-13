شرم الشيخ خضراء قبل قمة المناخ.. «فودة»: تنفيذ 30 مشروعاً قبل سبتمبر

تتوجه الأبصار إلى مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استضافتها قمة المناخ المقبلة في نوفمبر من العام الجاري، بمشاركة أكثر من 30 ألف مشارك على مستوى العالم، بينهم قادة ورؤساء وأمراء دول، بالإضافة إلي رؤساء الوزراء وكبار الشخصيات، لمناقشة قضايا تتعلق بالمناخ والتغيرات المناخية.

إعلان شرم الشيخ مدينة خضراء

منذ الإعلان عن اختيار مدينة السلام لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP-27)، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، لاستكمال المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ في أفريقيا، جرى الإعلان عن أن مدينة شرم الشيخ سوف تصبح مدينة خضراء.

تنفيذ 30 مشروعاً في شرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إن مدينة شرم الشيخ الآن أصبحت مدينة جديدة بالكامل، موضحاً أنه يجري الانتهاء من تنفيذ 30 مشروعاً، قبل استضافة قمة المناخ.

وأضاف أن التطوير الذي تشهده شرم الشيخ لم يسبق أن حدث على مدار تاريخها، بالرغم من استضافتها لمؤتمرات عالمية، لكن هذه المرة المدينة تتحول إلى مدينة خضراء بمعنى الكلمة، لتكون بالفعل نموذجاً يُحتذى به، وفرصة للدول المشاركة في القمة، لتشاهد أن قدرة مصر وجهودها في التحول إلى المنظومة الخضراء.

سيارات كهربائية لتنقلات ضيوف قمة المناخ

وأشار المحافظ إلى أن جميع وسائل النقل العامة، سواء الأجرة أو السياحة، ستعمل إما بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء أكبر محطة شحن كهرباء لللأتوبيسات، حيث جرى استقدام 150 أتوبيساً تعمل بالكهرباء، في سابقة لم تحدث من قبل تستخدم في تنقلات ضيوف مؤتمر المناخ، بالإضافة إلى 150 سيارة تعمل بالكهرباء.

وأوضح أن هناك 8 محطات وقود بمدينة شرم الشيخ تعمل بالغاز الطبيعي، وجرى تزويدها بشواحن كهرباء لشحن السيارات بالكهرباء، مضيفاً أنه جرى تحويل 97% من السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

مشروعات تحول شرم الشيخ إلى مدينة الخضراء

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المشروعات التي يجري إنشاؤها في مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة، وتعد خطوة كبيرة لاستكمال حلم المدينة الخضراء، وأوضح أن أبرز المشروعات التي حولت شرم الشيخ إلي مدينة خضراء هي:

１- إنشاء محطات طاقة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في المدينة والفنادق السياحية.

２- تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.

３- إحلال وتجديد السيارات القديمة واستبدالها بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي.

４- إنشاء أول وأكبر حديقة ذكية علي مساحة 110 الف متر مربع.

５- تطوير وتوسيع كافة الطرق وزيادة المسطحات الخضراء.

６- إنشاء محطة شحن متخصصة بالكهرباء علي مساحة 100 الف متر مربع.

７- إنشاء أول مجلس مدينة ذكي صديق للبيئة.

８- استخدام اكياس صديقة للبيئة بديلا عن البلاستيك.

９- تطوير قطاع المحميات سواء محمية رأس محمد أو محمية نبق

１０- تطوير 60 الف غرفة سياحية في الفنادق.

１１- مخاطبة الفنادق لاستخدام الطاقة النظيفة المولدة عن طريق الغاز أو الطاقة الشمسية.

１２- توحيد الزي لكل الموجودين في المدينة من العاملين والموظفين والسائقين.

１３- إنشاء ممشي سياحي عالمي يربط بين السوق التجاري وخليج نعمة بطول 6 كيلو متر.