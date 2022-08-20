التنسيقية في أسبوع.. لقاء سفيرة الإمارات وبحث الاستعدادات لقمة المناخ

قال الإعلامي أحمد عبدالصمد، إن وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التقى سفيرة الإمارات العربية المتحدة مريم الكعبي، في مقر السفارة بالقاهرة وتناول اللقاء تعزيز العلاقات بين البلدين مع التركيز على القطاعات الثقافية، لافتا إلى أن الوفد أعرب عن تقدير الشعب المصري بمختلف فئاته للشعب الإماراتي الشقيق، وأكدت سفيرة الإمارات على مكانة الشعب المصري في نفوس الإماراتيين.

لقاء وفد التنسيقية ووزيرة البيئة

وأوضح «عبدالصمد» خلال تقديمه برنامج «التنسيقية في أسبوع» المذاع على تلفزيون التنسيقية عبر «في سبوك» و«يوتيوب»، أنه في إطار الاستعداد لقمة المناخ استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة، لاستكمال تنفيذ لجنة المناخ بالتنسيقية لاستراتيجيتها الخاصة بالاستعداد لقمة المناخ والتي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

تعاون من الوعي بقضايا البيئة

وأشار الإعلامي أحمد عبدالصمد، إلى أن وزيرة البيئة أعربت عن تطلعها للتعاون مع لجنة المناخ بالتنسيقية على مستوى موضوعات البيئة المختلفة والحفاظ عليها والوعي بأهميتها في ظل ملف التغيرات المناخية التي تهتم به الدولة المصرية نظرا للاهتمام العالمي بالتغيرات وآثارها التي تعاني منها الدول النامية، بالإضافة للدور المهم الذي تقوم به وزارة البيئة في مواجهة التغيرات المناخية وحث المجتمع على التكاتف وتوحيد الجهود في نشر الوعي البيئي لدى المجتمع للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.