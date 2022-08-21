زلزال بقوة 5 درجات يضرب جمهورية «بورياتيا» الروسية

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، إقليم منطقة كورومكانسكي في جمهورية «بورياتيا» إحدى الكيانات الفيدرالية الروسية، الواقعة في المنطقة الفيدرالية السيبيرية، فيما أشارت وسائل إعلام رسية، إلى شعور سكان إقليم «ترانس بايكال» شرق بحيرة بايكال بالزلزال الذي وقع في بورياتيا، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

مركز الزلزال

وقالت السلطات الروسية إن مركز الزلزال وقع على بعد 24 كيلومترا شمال غربي «أوليونخان» بمنطقة كورومكانسكي، فيما لم تسجل السلطات وقوع إصابات أو أضرار بالمباني والبنية التحتية.