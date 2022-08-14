زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة، مناطق شرق إندونيسيا، اليوم الأحد، دون أن ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار جسيمة جراء الهزة الأرضية.

وأشار مركز المسح الجيولوجي الأمريكي - حسبما نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية - إلى أن الزلزال وقع على بعد 158 كيلومترا قبالة قرية لايكيت في مقاطعة «سولاوسي الشمالية» في إندونيسيا، وأن مركزه كان على عمق نحو 30 كيلومترا تحت سطح البحر.

مركز الزلزال على عمق 30 كيلومترا تحت سطح البحر

من جانبها، قالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، إنه من غير المرجح أن تتسبب هذه الهزة الأرضية في حدوث موجات مد عاتية «تسونامي».