زلزال يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية بقوة 5.7 درجة

تعرضت جزيرة سومطرة الأندونيسية لزلزال بقوة 5.7 درجة ضرب جنوب الجزيرة اليوم الأربعاء وذلك حسبما نقلت «بي بي سي» عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وكانت منطقة نائية في شرق أفغانستان، شهدت زلزالا عنيفا بقوة 5.1 على مقياس ريختر، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 31 شخصًا، حيث وقع الزلزال في نفس المنطقة التي تسبب فيها زلزال الشهر الماضي في مقتل مئات الأشخاص وتسبب في دمار واسع النطاق في أفغانستان، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.