هدف وحيد في مرمى مانشستر يونايتد يمنح محمد صلاح 3 أرقام قياسية

يدخل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مباراة فريقه أمام نظيره مانشستر يونايتد، وعينه على تحطيم مجموعة من الأرقام القياسية، في المباراة التي تجمع الفريقين غدًا الاثنين، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حال نجح محمد صلاح في تسجيل هدف أو أكثر في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد سوف يحطم مجموعة أرقام قياسية، وهي على النحو التالي:

1- الهداف التاريخي لديربي إنجلترا بين ليفربول واليونايتد.

2- تخطي مايكل أوين في قائمة الهداف التاريخي لـ ليفربول.

3- تخطي روميلو لوكاكو في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي.

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