مستشار وزارة البيئة: المشاريع الخضراء تقلل الانبعاثات وتخلق فرص عمل

قال الدكتور حسين أباظة عضو اللجنة الوطنية للمشاريع الخضراء ومستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة، إنّ المشاريع الخضراء ليست مجرد مسطحات خضراء، ولكن الأساس فيها أن تساهم في الناتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، حيث تقلل الانبعاثات أو تمنعها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المخلفات والمتبقيات سواء كانت زراعية أو بلدية.

الطاقة المتجددة بدلا من الطاقة الأحفورية

وأضاف عضو اللجنة الوطنية للمشاريع الخضراء ومستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «يجب أن يتم استخدام الطاقة المتجددة بدلا من الطاقة الأحفورية لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق طفرة نوعية في التنمية بحيث نخلق مجالات جديدة».

المشروعات التقليدية لم تعد ذات جدوى كبيرة

وتابع عضو اللجنة الوطنية للمشاريع الخضراء: «المشروعات التقليدية لم تعد ذات جدوى كبيرة، نتحدث عن تنمية عمرانية مستدامة وذكية، فيها أبنية خضراء ومواصلات صديقة للبيئة، فالبناء الأخضر يشهد ترشيد استهلاك المياه والطاقة ومدخلات البناء وتقليل الانبعاثات والاحتفاظ بالحرارة في الشتاء وتطرد الحرارة في الصيف».

البناء الخضراء يدير المخلفات بشكل متكامل

وأشار مستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة، إلى أنّ الأبنية الخضراء تدير المخلفات بشكل متكامل، وإعادة تدوير المياه وفصل المتبقيات والمخلفات وإعادة استخدامها وإعادة المياه الرمادية في الري.