إشادة دولية باهتمام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالمساحات الخضراء ودعم المشاريع البحثية للطلاب

في إطار اهتمام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بشباب الجامعة وربطهم بسوق العمل وتوفير الدعم لتدريب الطلاب للتقدم في المسابقات الدولية والذى يتم تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء و الدكتور محمد عمر أبو دوح رئيس الجامعة ، استضافت الجامعة الدكتورة غادة عبد الحمید مكادي مديرة الشراكات الاستراتیجیة والعلاقات الحكومية بمنظمة الأمم المتحدة عضو مجلس أمناء منظمة أناكتس العالمیة لتنمیة طلاب الجامعات وسفيرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وكان في استقبالها الدكتورة هدى أبو شادي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والدكتور وائل توكل نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والدكتورة رانيه الجوهري عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي و الدكتور أحمد طماره مساعد رئيس الجامعة للقطاع الصحي و ندى لبيب مستشار رئيس مجلس الأمناء لشؤون المكتبات الجامعية في جولة داخل الجامعة للتعرف على إمكانات الجامعة وتضمنت الجولة زيارة المستشفى الجامعي وكان في استقبالها الدكتور محمد صفوت مدير المستشفى وتضمنت الزيارة المكتبة المركزية وأبدت إعجابها باهتمام الجامعة بالمساحات الخضراء والاهتمام بدعم الطلبة في مشاريعهم البحثية ووعدت بزيارات موسعة لمناقشة سُبل التعاون الممكنة.