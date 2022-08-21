حسين أباظة: الاستثمارات صديقة البيئة ليست عائقا للتنمية

قال الدكتور حسين أباظة عضو اللجنة الوطنية للمشاريع الخضراء ومستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة، إنّ المدخل البيئي للمشروعات يحقق التنمية الاقتصادية الحقيقية والعكس غير صحيح، مشيرًا إلى أن العالم رفع استثماراته من الموارد الطبيعية كمدخل لتحقيق طفرة نوعية في التنمية.

الكونجرس رصد أكثر من 400 مليار دولار لخفض الانبعاثات بنسبة 40%

وأضاف عضو اللجنة الوطنية للمشاريع الخضراء ومستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «الكونجرس لكي يتعامل مع مشكلة التضخم سنّ قانونا جديدا بخفض الانبعاثات وتقليل استخدام الطاقة الأحفورية والتحول إلى الطاقة المتجددة، ورصد أكثر من 400 مليار دولار لخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030»، متابعًا أن الولايات المتحدة أدركت ان الاستثمارات صديقة البيئة ليست عائقا للتنمية، وبالتالي فإن كل التوجهات تسير وفق هذا الاتجاه.

توفير حزم لدعم المجتمعات والأسر المتوسطة والفقيرة في الولايات المتحدة الأمريكية

وأشار مستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة، إلى أنّ لهذا القانون بعدا اجتماعيا مهم جدا وهو خلق فرص عمل، حيث سيتم توفير حزم لدعم المجتمعات والأسر المتوسطة والفقيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية للمشاريع الخضراء: «مبادرة المشاريع الخضراء دخل فيها وزارة الاتصالات وتلعب دورا مهما لتطبيق الذكاء الاصطناعي والابتكار وتوظيف التكنولوجيا صديقة البيئة في تحقيق التنمية المستدامة والتعامل مع التغيرات المناخية».