بدء تلقي طلبات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بكفر الشيخ اليوم

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن اليوم الأحد هو أول يوم لتلقي طلبات الراغبين في التقدم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن المبادرة الحكومية لزيادة المشروعات الخضراء.

استراتيجية تغيرات المناخية

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم وتأتي انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام داخل المحافظة.

وأشار أن تلك المبادرة تأتي على غرار القرار الصادر من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.

التقديم من خلال المنصة الإلكترونية

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن تقديم المشروعات سواء من خلال الجهات الحكومية أو المواطنين سيكون عبر المنصة الإلكترونية، وذلك بداية من اليوم الأحد 21 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر 2022، على الرابط هــنــا.

وأكد المحافظ أن المبادرة ستشمل 6 مجالات لتضم المشروعات كبيرة الحجم والمتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأيضاً المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة.