افتتاح تطوير مضمار الهجن وقرية التراث البدوي بشرم الشيخ قبل قمة المناخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، انتهاء تنفيذ مشروعات التطوير في مدينة شرم الشيخ، بحلول شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تنفيذ عمليات التطوير حتى تصبح شرم الشيخ مدينة خضراء قبل انطلاق قمة المناخ في نوفمبر المقبل.

وقال محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن»، اليوم الأحد، إنه منح شارة البدء لتنفيذ أكبر مشروع لمدينة تراثية في مدينة شرم الشيخ، عقب توقيع بروتوكول تعاون بين جنوب سيناء، ووزارة التضامن الاجتماعي، من أجل تطوير وتنفيذ المشروع.

مضمار الهجن الدولي

أكد اللواء خالد فودة، أن مضمار الهجن بشرم الشيخ أصبح مضمارا دوليا طبقا للشروط والضوابط العالمية، وجرى تزويده بأعمدة إنارة لإقامة السباقات ليلا، وعمل تراك مخصص للبث التلفزيوني المباشر، ومنصة للحضور من كبار الشخصيات.

وقال إن إجمالي مساحة منطقة مضمار الهجن والقرية التراثية يتجاوز 2 مليون متر مربع، وجرى إنشاء وحدة بيطرية على مساحة 2000 متر مربع، وهي مخصصة للكشف على الجمال التي تشارك في السباقات، وتخدم أيضا مضمار الفروسية.

افتتاح القرية التراثية في أكتوبر المقبل

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه قام بجولة أمس في القرية التراثية ومضمار الهجن، ووجه بضرورة الانتهاء من المشروعات في أكتوبر المقبل، لتكون جاهزة للافتتاح على هامش استضافة قمة المناخ.

وتابع بأن الرئيس السيسي، طالب بضرورة الاستمرار في دفع عجلة التنمية في منطقة شبه جزيرة سيناء بصفة عامة، ومدينة شرم الشيخ بصفة خاصة، خاصة أنها تحظى بمقومات سياحية متميزة، وتعد من أهم المناطق السياحية على خريطة السياحة العالمية في مختلف المجالات السياحية؛ الترفيهية، والبيئية، والعلاجية، والدينية.