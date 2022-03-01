«السياحة»: حل أزمة المنشآت المتعثرة بشرم الشيخ قبل قمة المناخ

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن وقوف الحكومة بجوار المستثمرين في شرم الشيخ، خاصةً الذين لديهم مشروعات متعثرة، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يسعى إلى حل أزمات القطاع السياحي العارضة، بشرط جدية المستثمر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، مع عدد من المستثمرين السياحيين.

وشدد وزير السياحة علي تحويل قطاع السياحة المصري إلى «الأخضر»، من أجل تحقيق الاستدامة السياحية، واصفاً مؤتمر قمة المناخ، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر من العام الجاري، بأنه بمثابة أكبر حملة دعائية لمدينة شرم الشيخ للسياحة المصرية ككل.

«فودة»: جدية المستثمرين شرط الحل

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، إن هذا الاجتماع هو الثالث الذي يُعقد في مدينة شرم الشيخ، بهدف مناقشة مقترحات وحلول للمشروعات السياحية المتعثرة، والاستعدادات والتجهيزات السياحية في المدينة لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27).

وأضاف المحافظ أن جميع الفنادق لديها التزامات من أجل حل أزمة التعثر، وهي الجدية في تنفيذ المشروع، حتى يتم رفع الطاقة الفندقية للمدينة، مؤكداً أن اللجنة الدائمة لحل مشكلات المشروعات السياحية المتعثرة، التي تضم 12 جهة أخرى معنية بالسياحة، سوف يجري عقدها صباح الخميس المقبل.

وقال إن هناك حصر بجميع المشروعات المتعثرة، والتي يمكن البدء في استكمالها وإنهائها في الموعد المحدد، للعرض على الجهات المعنية والبنوك للتمويل.

رفع الطاقة الفندقية بشرم الشيخ

كما أكد محافظ جنوب سيناء أن هناك جهتين للولاية على المشروعات السياحية في شرم الشيخ، الأولى المشروعات السياحية التابعة لملكية المحافظة بمدينة شرم الشيخ، والثانية الواقعة في نطاق هيئة التنمية السياحية ومنطقة «نبق» بشرم الشيخ.

وقال إنه جرى مناقشة التيسير على المشروعات السياحية المتعثرة في المدينة، للانتهاء منها قبل انعقاد المؤتمر، في إطار العمل على رفع الطاقة الفندقية بالمدينة، بشرط إثبات الجدية، والبدء في العمل وإنهائه، وافتتاح تلك المشروعات أول أكتوبر من العام الجاري.

واقترح «فودة» الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع السياحي، في عملية تحول المنشآت الفندقية إلى «الأخضر»، لرفع كفاءة خدمة الإنترنت بها، لتكون خدمة فائقة السرعة، حيث سيكون ذلك أحد المعايير الخاصة بتصنيف المنشآت الفندقية.

حضر اللقاء كل من المهندس سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وتامر مكرم، رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، واللواء أحمد البنا، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، والقيادات التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام المساعد رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ للمحليات.