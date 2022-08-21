وفاة الممثل التركي سيفان كانوفا.. بطل مسلسل «فاطمة» يخسر معركته مع السرطان

رحل الممثل التركي سيفان كانوفا المعروف بدوره في مسلسل «فاطمة» عن عمر يناهز الـ67 عاما، في أثناء وجوده في المستشفى، وذلك وفقا لما أعلنته صديقته الممثلة أسرا ديرمانكلوجلو، في تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «صديقي، فقدنا الشخص الأكثر دفئا الذي أثر بي في الحياة، ارحل بسلام ربما سنلتقي مرة أخرى في مكان ما وفي وقت ما، أنا أردت إعلان ذلك لأحبائك وجمهورك هنا».

وكشف الممثل الراحل سيفان كانوفا، في فيديو سابق عبر حسابه على «إنستجرام»، تفاصيل الوعكة الصحية التي مر بها وتفاصيل نقله إلى المستشفى التي ظل بها حتى رحيله، قائلا: «الأخبار التي سأقدمها لكم ليست جيدة ، لكنني أشعر بأنني مضطر لتقديمها»، وفقا لما نشره موقع «BBC» الإخباري.

وأوضح «كانوفا» أنه ذهب إلى المستشفى بسبب إحساس بالألم في ذراعه، وهناك تم اكتشاف ورم كبير في الرئة بعد خصوعه لفحص بالرنين المغناطيسي، وأعلن أنه مكث في المستشفى لمدة 15 يومًا وسيبقى هناك لبضعة أيام أخرى.

سيفان كانوفا يكشف كواليس وعكته الصحية: أعاني من المرض منذ 2014

وروى النجم التركي في مقطع الفيديو أزمته الصحية، قائلا: «بدأ كل شيء في 2014، أجريت عملية جراحية في معصمي الأيسر، كان لدي عظام ميتة تمت إزالتها، وفي طريقي إلى المقهى هاجمني كلب وألقى بي على الأرض، سقطت على ذراعي اليمنى. حدث موت العظام وتمزق الأوتار وهزال العضلات».

وتابع: «أجريت أشعة بالرنين المغناطيسي وقال الطبيب أنت بحاجة إلى طرف اصطناعي، لم أكن أرغب في ذلك، وأهملت الوضع حوالي 3 أشهر حتى بدأت أشعر بألم رهيب يكفي لإبقائك مستيقظًا في الليل، أتيت إلى المستشفى وأجريت فحصًا بالرنين المغناطيسي. قالوا إنني بحاجة إلى طرف اصطناعي في ذراعي، لكن هناك خطة ثانية لأنه أثناء إجراء تصوير الصدر بالأشعة السينية، تم تحديد وجود كتلة غير محددة في الصدر».

من هو سيفان كانوفا

ولد الممثل أحمد سيفان كانوفا في 28 يونيو 1955 في أنقرة، بدأت مشواره في التمثيل في مسرح الدولة عام 1979، وحصل على جوائز عن المسرحيات التي كتبتها منذ التسعينيات، بالإضافة إلى جوائز عن أدوارخ السينمائية والدرامية، من بينها بجائزة أفضل ممثل مساعد في مهرجان جولدن أورانج السينمائي عام 2006 عن دوره كشرطي في فيلم «العودة للوطن».

وفي عام 2011، حصل «كانوفا» على جائزة أنجح ممثل لهذا العام في حفل توزيع جوائز مسرح عفيف عن دوره في مسرحية «دفن الموتى».