حالات سحب رخصة المنشأة السياحية.. منها «غلقها 3 مرات متكررة»

اهتم القانون المصري بتنظيم العديد من الأمور في حياة المواطن، ومنها وضع قواعد للمنشآت السياحية، التي يتطلب إنشاؤها وجود تصريح رسمي من الجهات المعنية، وضوابط لعمل المنشأة السياحية، والتي تعد مخالفتها من الأمور التي يعاقب عليها القانون.

حالات سحب الترخيص

وجاءت المادة 44 من الباب الخامس في العقوبات والجزاءات الإدارية من قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، توضح عددًا من الضوابط الواجب على المنشآت السياحية المختلفة أن تلتزم بها، وفي حال مخالفة أي من هذه القواعد المنصوص عليها بالمادة، تعاقب المنشأة بسحب التصريح وإلغاء رخصتها بقرار من الوزير.

وتأتي الضوابط الواجب الالتزام بها من قبل المنشأة السياحية على النحو التالي:

- ارتكاب أعمال تضر بالسمعة السياحية للبلاد، أو الأمن القومي.

- إذا رغب المرخص له بإنهاء عمل المؤسسة، وأخطر الوزارة بذلك.

- إذا تم وقف العمل بالمؤسسة لمدة عامين بدون سبب مقبول تقدره الوزارة.

- إذا تم إعادة إنشاء المنشأة أو أزيلت

- إذا تم نقل المنشأة من مكانها

فقد صلاحية المنشأة للاستغلال السياحي

- إضافة تعديلات على المنشأة أو نشاطها المرخص به

- فقد المنشأة صلاحيتها للاستغلال السياحي

- إذا تم غلق المنشأة السياحية لمدة 3 مرات متكررة من قبل إدارتها

- إذا تم غلق المنشآة لمدة عامين من قبل إدارتها من دون إزالة أسباب المخالفة.

وجاء بالقانون أن قرار الإلغاء لا يجوز تنفيذه إلا في حالة واحدة وهي بعد انقضاء 30 يوما من التاريخ الذي تم فيه إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.