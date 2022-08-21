اعرف اختصاصات صندوق دعم السياحة والآثار.. تأهيل العاملين وتنشيط القطاع

يعمل صندوق دعم السياحة والآثار على مساندة قطاع السياحة بشكل عام، إلى جانب أنه يدعم بشكل كبير العاملين في هذا القطاع.

أدوار صندوق دعم السياحة والآثار

ويهدف صندوق دعم السياحة والآثار إلى دعم تمويل رفع قدرات وتأهيل العاملين في قطاع السياحة والآثار، إلى جانب العمل على تنشيط السياحة، والمشروعات التي يعمل على إنشائها وإقامتها المجلس الأعلى للآثار، كترميم الآثار وحفظها إضافة إلى صيانته، ويتم ذلك من خلال المساهمة مع الجهات المعنية المختلفة.

كما يعمل الصندوق أيضا على تطوير المناطق الأثرية ورفع مستواها، كما يساهم صندوق دعم السياحة والآثار في تطوير المتاحف الأثرية المختلفة، إضافة إلى بناء جديدة، ويأتي ذلك في إطار سعي الصندوق في تحقيق هدف تحسين الأوضاع السياحية وتنشيطها، والحفاظ والنهوض بالإرث الحضاري المصري، ما يضمن نهوض المنظومة السياحية كاملة.

اختصاصات وأدوار صندوق دعم السياحة والآثار

أما عن مجلس إدارة الصندوق، فهو يمثل السلطة العليا بالنسبة لشؤون الصندوق وتخصصاته، وله الحق في اتخاذ مختلف القرارات، حيث نصت المادة الرابعة من قانون اختصاصات مجلس إدارة الصندوق على: «مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه».

وقد أوضحت نفس ذات المادة سالفة الذكر عددا من الأمور التي تأتي من اختصاص صندوق دعم السياحة والآثار، وهي:

- وضع مشروع الخطة السنوية الخاصة بالصندوق.

- وضع اللوائح المنظمة للشؤون الفنية والمالية والإدارية وشؤون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.

- النظر فيما يرى الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق.

- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالي.

- وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.

- الموافقة على القروض التى تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي

- قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي تتفق مع أغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.