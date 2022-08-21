بعد تفشيها بأمريكا.. استشاري: «الإشريكية القولونية» تنتقل من اليد الملوثة

بعد تفشي عدوى بكتيريا الإشريكية القولونية في 4 ولايات أمريكية، أجرى مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي والوقاية منها بحثا مع مسؤولي الصحة العامة والتنظيميين في العديد من الولايات، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية وخدمة سلامة الأغذية والتفتيش التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية لجمع أنواع مختلفة من البيانات لتحديد مصدر الغذاء المتسبب في اندلاع عدوى الإشريكية القولونية.

وأوضح المركز الأمريكي، على موقعه الرسمي، أنه لم يتم تأكيد وجود طعام معين كمصدر لهذا المرض لكن العديد من المرضى أبلغوا عن تناول البرجر والساندويتشات مع الخس الروماني في مطاعم ويندي قبل أن يمرضوا.

وفي هذا السياق، تواصلت «الوطن» مع استشاري بكتيريا ومناعة للتعرف على طبيعة بكتيريا الإشريكية القولونية، وطرق العدوى والوقاية.

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن بكتيريا الإشريكية القولونية هي أحد أنواع البكتيريا التي تعيش بصورة طبيعية في قولون الإنسان والحيوان؛ وتوجد أنواع منها تسبب مضاعفات للإنسان تتمثل في الإسهال وتقلصات المعدة والنزلات المعوية، وخاصة للأطفال وكبار السن.

طرق العدوى

وعن طرق العدوى أوضحت «عبد الوهاب»، أن البكتيريا تنتقل من خلال تعرض اليد للتلوث ومن ثم وضعها في الفم أثناء تناول الطعام، بالإضافة إلى شرب المياه الملوثة: «قد تنقل العدوى عن طريق شرب المياه من حمامات السباحة والبحيرات»، بالإضافة إلى تناول اللبن غير المبستر، واللحوم غير المطهية جيدًا.

الوقاية من بكتيريا الإشريكية القولونية

وتابعت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أنه لا يوجد لقاح معروف لعلاج بكتيريا الإشريكية القولونية، ولكننا يمكن حماية أنفسنا باتباع الإجراءات الوقائية، والتي تتمثل في غسل الأيدي وتطهيريها بشكل دوري، وتجنب تناول الأطعمة والمياه الملوثة.

يذكر أن أنه منذ 18 أغسطس جرى الإبلاغ عن 37 شخصًا مصابًا بسلالة تفشي الإشريكية القولونية لمراكز السيطرة على الأمراض من 4 ولايات وبدأت الإصابات في تواريخ تتراوح من 26 يوليو 2022 إلى 8 أغسطس 2022، وتتراوح أعمار المرضى من 6 إلى 91 عامًا.