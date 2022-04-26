معلومات عن مرض الملاريا.. طرق العدوى والأعراض والفئات الأكثر عرضة للإصابة

أوضحت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كافة التفاصيل المتعلقة بمرض الملاريا، سواء طرق انتقاله إلى الإنسان، أو الأعراض التي تظهر على الشخص بعد الإصابة بالمرض، أو كيفية اكتشافه، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة به.

كل ما تريد معرفته عن مرض الملاريا

وتستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنين معرفته عن مرض الملاريا، وفق ما أعلنته وزارة الصحة والسكان، وهي كالتالي:

ما مرض الملاريا؟

في البداية، ووفقاً لما أوضحته وزارة الصحة والسكان، فإن مرض الملاريا هو مرض حموي حاد، تتسبب فيه طفيليات من فصيلة المتصورات.

طرق انتقال مرض الملاريا

أكدت وزارة الصحة والسكان أن مرض الملاريا ينتقل إلى الإنسان من خلال أنثى حشرات بعوض «الأنوفيلس» التي تكون حاملة للعدوى.

أعراض مرض الملاريا

وأوضحت «الصحة» الأعراض التي تظهر الأشخاص فور الإصابة بمرض الملارياـ وهي كالتالي:

1 - الشعور بالصداع.

2 - ارتفاع درجة حرارة الجسم «الحمى».

3 - القشعريرة.

وأضافت وزارة الصحة أن الأعراض الأولى لمرض الملاريا في الغالب تظهر خلال الفترة من 10 إلى 15 يوماً بعد التعرض مباشرة للدغة بعوضة تكون حاملة لعدوى مرض الملاريا.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الملاريا

1 - السيدات الحوامل.

2 - الأطفال الرضع.

3 - الأطفال دون سن الخامسة.

4 - الأشخاص من أصحاب المناعة الضعيفة.

5 - المصابين بفيروس نقص المناعة البشري «الإيدز».

كيفية اكتشاف الإصابة بمرض الملاريا

يتم اكتشاف إصابة الشخص بالملاريا في الاختبارات التشخيصية التي تقوم على الطفيليات عن طريق كل من:

1 - الفحص المجهري.

2 - الاختبار التشخيصي السريع.

وأكدت وزارة الصحة أن الاختبارات التشخيصية تساعد في التمييز بشكل سريع بين مختلف أنواع الحمى سواء الملارية أو غير الملارية، وهو الذي يسهل من تقديم العلاج المناسب للمرضى المصابين بالملاريا.