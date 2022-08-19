بعد ظهور إنفلونزا الطماطم في الهند.. استشاري توضح طرق الوقاية

ما زالت حالة من القلق والخوف تسيطر على العالم من انتشار الفيروسات المختلفة، حيث تتوالى التحذيرات من أنواع العدوى الفيروسية التي يأتي منها فيروس إنفلونزا الطماطم، إذ ذكر تقرير إخباري أن الأطباء رصدوا تفشيا متزايدا لمرض جديد ومُعدٍ يصيب الأطفال الصغار، علما بأنه يحمل اسم «إنفلونزا الطماطم» بحسب ما نقلته «سكاي نيوز عربية» وفقا لصحيفة «الصن» البريطانية.

وكشف الصحيفة البريطانية أنه جرى إحصاء إصابة 80 طفلا بمرض «إنفلونزا الطماطم» في الهند، مشيرة إلى أن الفيروس يتسبب في بثور حمراء ومؤلمة تصبح كبيرة مثل الطماطم، وهي أعراض شبيهة بالحمى التي يسببها البق.

إنفلونزا الطماطم شديدة العدوى

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مجلة لانسيت العلمية الشهيرة، أنه مثلما نتعامل مع احتمال ظهور الموجة الرابعة من فيروس كورونا، ظهر فيروس جديد يُعرف باسم إنفلونزا الطماطم، أو حمى الطماطم، في الهند في ولاية كيرالا لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن فيروس إنفلونزا الطماطم بدأ منذ فترة ولكن حاليا بدأ ينتشر بين الأطفال وذلك لأن الأطفال قد تتناول الأشياء من الأسطح الملوثة ووضعها في فمها وهي بهذه الطريقة تنقل العدوى البكتيرية: «طبعا الأطفال أكثر عرضة للإصابة بإنفلونزا الطماطم عشان البعض منهم بيمسك الحاجات من الأرض ويضعها في فمه والأسطح مش نظيفة وهي بتلك الطريقة بتنقل البكتيريا».

أعراض فيروس «إنفلونزا الطماطم»

وتابعت استشاري المناعة أن أعراض فيروس إنفلونزا الطماطم تتمثل في ظهور بثور حمراء على جلد الطفل وكذلك أعراض أخرى تتمثل في الإعياء، والغثيان، والقيء، والإسهال، والحمى، والجفاف، وآلام الجسم، وهي شبيهة بأعراض الإنفلونزا، مشيرة إلى أنه يجب عزل الطفل لمدة أسبوع حتى لا ينقل العدوى للأطفال الآخرين.