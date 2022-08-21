بدء اختبارات القبول للمتقدمين للالتحاق بمعاهد رعاية الفنية للتمريض بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، بنظام الخمس سنوات، وذلك عن العام الدراسي 2022-2023.

اختبارات للوقوف على مهارات الطالب

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الاختبارات تتم للوقوف على مهارات اللغة العربية والإنجليزية، إضافة إلى اختبارات لمهارات التعامل مع الحاسب الآلي لدى الطالب، فيما يتم قبول لدفعة جديدة من حملة الشهادة الإعدادية في معاهد رعاية الفنية للتمريض طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة بعد اجتياز الاختبارات وفق شروط وقواعد وآليات القبول بالمعاهد الفنية للتمريض للعام الدراسى 2022-2023.

وتابع البيان أنه يشترط أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي، إذ يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة، وكذلك ضرورة الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في نفس عام التقدم، فيما تشمل مدارس رعاية الفنية للتمريض التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر أربع مدارس وتشمل: «الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي، حورس، مجمع الأقصر الطبي الدولي».

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة ونقيب عام التمريض والمشرف العام على تمريض التأمين الصحي الشامل، عضو مجلس الشيوخ، أنه عقب اختبارات القبول بالمعاهد الفنية للتمريض، التي تشمل أولًا اجتياز اختبار القدرات سواء تحريريًا أو شفهيًا «لغة إنجليزية، عربية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي»، يتم عقد اختبار كشف الهيئة لمن اجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات، إضافة إلى اختبار القدرات «النفسي، قوة الملاحظة، اللباقة فى الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، المظهر العام، سلامة النطق، وغيرها من اختبارات القدرات»، ثم الكشف الطبي الذي يشمل كشف «نظر، باطنة، لياقة طبية للوظيفية»، وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة.

توفير الرعاية الصحية للمرضى بجودة عالمية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الاهتمام بمنظومة التمريض باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في نجاح أداء الخدمات والرعاية الصحية للمرضى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرًا إلى استراتيجية الهيئة التي ترتكز على عدة محاور للارتقاء بالخدمات التمريضية وضمان توفير الرعاية الصحية للمرضى بجودة عالمية، سواء على المستوى التعليمي أو المهني، ومنها دراسة أحدث المناهج التعليمية بمعاهد رعاية الفنية للتمريض، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات التدريبية للأجانب لنقل آخر المستجدات إلى الطواقم التمريضية بالمنشآت، وكذلك استحداث زي جديد للتمريض بما يتماشى مع الهوية البصرية المتميزة للهيئة.