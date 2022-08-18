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«الرعاية الصحية» تصرف مكافأة مالية لبعض العاملين في مستشفى فايد التخصصي

كتب:

مريم الخطري
09:56 م | الخميس 18 أغسطس 2022
رئيس هيئة الرعاية الصحية في الجولة

رئيس هيئة الرعاية الصحية في الجولة

وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بصرف مكافأة مالية للدكتورة ميرفت عبدالمعز، أخصائي الأطفال المبتسرين، والممرض محمود إبراهيم، مشرف التمريض بقسم الرعايات المركزة، بمستشفى فايد التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لتميزهم في أداء عملهم نحو خدمة وعلاج المرضى.

جولة في المنشآت الصحية بالإسماعيلية

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة للدكتور أحمد السبكي، اليوم، للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتفقد «السبكي»، خلال الجولة، الأقسام المختلفة بمستشفى فايد التخصصي، ومنها أقسام «الاستقبال والطوارئ، الأقسام الداخلية، الكُلى، الحضانات، الرعايات المركزة، الأشعة»، وذلك للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى.

استطلاع آراء المرضى

وحرص السبكي، خلال جولته التفقدية، على استطلاع آراء المرضى والمترددين حول الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى، والتي جاءت جميعها إيجابية، حيث أشادوا بتميز الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم بالمستشفى.

ووجه السبكي، الشكر للأطقم الطبية والإدارية وجميع العاملين بمستشفى فايد التخصصي على مجهوداتهم المبذولة لتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، والتزامهم بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى في الخدمة الطبية المقدمة.

وأكد ضرورة استدامة تقديم الخدمات والرعاية الصحيه المتكاملة للمنتفعين بأعلى جودة، وكذلك استمرارية الارتقاء بالخدمات لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بالمستشفى وتقديمها بأحدث المعايير العالمية.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.