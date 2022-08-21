«الأعلى للإعلام» ينعى الصحفي محمد عمر: كان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، محمد عمر مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، الذي وافته المنية اليوم.

وفاة الكاتب الصحفي محمد عمر

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الراحل، والأسرة الصحفية والإعلامية، وأسرة مؤسسة أخبار اليوم، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأوضح المجلس أن الراحل كان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، وأفنى حياته في مهنة الصحافة.