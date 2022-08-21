عضو الأعلى للإعلام: «كابيتانو مصر» مبادرة جيدة تتفق مع التنشئة السليمة

قالت الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المبادرة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب الرياضية، «مبادرة طيبة وتتفق مع الاهتمام بالنشء والشباب في مختلف المجالات ومن ضمنها الرياضة وتأتي متفقة مع نظريات في أهمية غرس السلوكيات والاهتمامات التي تساعد في التنشئة السليمة من السنوات الأولى من العمر» بحسب تعبيرها.

كابيتانو مصر

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلنت إطلاق أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، وقالت في بيان إن ذلك يأتي ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب، تحت عنوان «كابيتانو مصر»، والمقرر إذاعته خلال الفترة المقبلة على شاشة قناة «ON».

وأوضحت الدكتورة منى الحديدي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن تأثير هذه المبادرة على المجتمع المستهدف أنها تشجع الفرد على أن يهتم بممارسة الرياضة كأسلوب حياة وقيمتها ليست في أنها تكون أبطال ولكن أن تجعل ممارسة الرياضة أسلوب حياة.

اكتشاف المواهب الرياضية

وتابعت عضو الأعلى للإعلام: «وهو ما ينعكس على النمو الإنساني والنفسي والاجتماعي السليم فيتكون فرد صحته جيدة ومحب للحياة يتقبل أن يتفاوت في المستوى وليس دائما الحصول على المركز الأول، بمعنى تقبل المنافسة مع الآخر وقبوله بالذات في الألعاب الجماعية، وقلة التعصب تأتي من ممارسات متعددة لكن هذه المبادرة تعود على المجتمع ككل أنها تفرز أجيالا مقتنعة بأهمية الرياضة في قبول المنافسة والهزيمة والاحتفال بمن يفوز».

وحول أهمية قيام الإعلام بإطلاق مثل هذه المبادرات أوضحت «الحديدي» أنها ليست المرة الأولى في قيام مؤسسات إعلامية بإطلاق مبادرات، وأكدت أن الإعلام ليس دوره أن يطلق المبادرة ولكن من الجيد أنها خرجت من مؤسسة إعلامية، والمؤسسة تنشر المبادرة وتوصلها لأكبر قطاع من الناس وتصبح داعمة لها، واختتمت بقولها: «توجه جيد من مؤسسة إعلامية أن تطلق مبادرة تتفق مع أهمية التنمية البشرية كمكون أساسي في تحقيق التنمية المستدامة».